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Kötü kolesterolü düşüren 6 besin

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut; yüksek kolesterole karşı ilk seçeneğin diyet ve yaşam tarzı değişikliği olduğunu belirterek, bu konuda merak edilenleri açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:47
Kötü kolesterolü düşüren 6 besin

Kalp hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Kalp hastalıklarında, yüksek kolesterolün etkisi büyük. Kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL, dünyada binin üzerinde bilimsel çalışmada kalp ve damar hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

HEMEN İLACA BAŞLANMALI MI?

Kolesterol yüksekliğine direkt ilaç tedavisi vermek seçilmiş birkaç grup hastanın dışında doğru değildir. Yüksek kolesterol ile mücadelede ilk seçenek diyet ve yaşam tarzı değişikliğidir. Bununla birlikte hastalar kolesterol ilaçlarını doktorlarının onayı olmadan kesinlikle sonlandırmamalıdır. Aksi halde ilacı gelişigüzel kesmek ciddi riskler doğurabilir.

BUNLARI MUTLAKA TÜKETİN

Kolesterol tedavisinde bazı besinler çok faydalıdır. İşte onlar…

1- Alıç çayı: Kalp ve damar dostu olarak öne çıkan besinlerdendir… Günde iki-üç fincan tüketildiğinde özellikle kötü kolesterol düzeyinde 2 aylık tedavi sonrası düşme sağlanabilir.

2- Kefir: Günde bir bardak düzenli tüketimi durumunda kötü kolesterol değerlerinde düşüş yaşanır.

3- Çekirdekli kırmızı üzüm: Günde bir salkım çekirdekli kırmızı üzüm kötü kolesterolü düşüren doğal bir ilaçtır.

4- Kuruyemiş (Ceviz-badem): Günde bir avuç ceviz ya da badem tüketilmesi kötü kolesterolü düşürmede son derece faydalıdır.

5- Keten tohumu: İki ay boyunca günlük bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu da kolesterolü düşürür ancak keten tohumunun özellikle meme, yumurtalık kanserinde ve hamilelikte tüketimi önerilmez. Tedavi amaçlı kullanıldığında iki-üç aydan fazla tüketilmemesi gerekir.

6- Balık: Fırında balık tüketimi de kötü kolesterolü düşürmede büyük rol oynar. Haftada en az 2 gün düzenli olarak balık tüketmeye bakın.

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Anahtar Kelimeler:
Kolesterol
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