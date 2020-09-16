Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı

Kovid-19 ile grip arasındaki farklar... Bu belirtiye dikkat!

Grip ve nezlenin Kovid-19 ile benzer belirtileri olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, “En önemli şikayet nefes darlığıdır. Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenin, özellikle bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun” dedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
1638 Okunma
Kovid-19 ile grip arasındaki farklar... Bu belirtiye dikkat!

Havaların soğumasıyla kendini gösteren grip ve nezlenin Kovid-19 ile benzer bulgular taşıdığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

ŞİKAYETLER AYNI

Test yapıp tanı koyduktan sonra tedaviye başlandığını anlatan Doç. Dr. Evcimik, “Aslında şikayetleri açısından Kovid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetlerini görüyoruz. Kesin ayrımı laboratuvar testleriyle yapıyoruz, tanı koyup ona göre tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

TEK FARKLI BELİRTİ; NEFES DARLIĞI

En önemli şikayetin nefes darlığı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Evcimik, “Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTUN”

Dengeli beslenme vurgusu yapan Doç. Dr. Evcimik, “İki hastalık da viral enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu hastalıklar bütünü) olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Dengeli beslenmek şart. Özellikle doğal yolla vitamin desteği alalım. Her gün birkaç tane meyve tüketelim. Bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmekten uzak durmak lazım. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflığı böyle enfeksiyon kaynaklı hastalıkları ağır geçirmemize neden oluyor” dedi.

“DENGELİ BESLENİN, AŞIRI PROTEİN YÜKLEMESİNE GEREK YOK”

Aşırı vitamin yüklenmesinden kaçınılmasını öneren Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, “Grip de Kovid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe her iki hastalıktan da koruyucu olacaktır. Belirtiler varsa mutlaka test yaptırın. Beslenmede mümkün olduğu kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli almalıyız. Aşırı vitamin yüklenmesine gerek yok. C vitamini gibi vitaminler vücutta depolanmıyor. Dozunu kaçırmadan her gün belli ölçekte vitamin almakta fayda var” diye konuştu.

“GRİP VE ZATÜRRE AŞISI YAPTIRIN”

Doç. Dr. Evcimik, “Grip aşısı henüz çıkmadı fakat özellikle ek hastalığı olan kişilerin daha ağır geçirmemek grip aşısı olmalarını öneriyorum. Bir de zatürree aşırı var, yine ek hastalığı olan kişilerin yaptırmasında fayda var çünkü Kovid-19’u daha ağır geçiriyorlar. Ek hastalıktan kastım kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu, kalp yetmezliği olanlar, grip ve zatürree aşısı yaptırsın. Ek hastalıkla ağır bir şekilde boğuşmasınlar diye bağışıklık sisteminde problemi olan tüm hastaların aşıları yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kovid19GripKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grip, Nezle ve Soğuk Algınlığı Koronavirüsten Nasıl Ayırt Edilir?
Grip, Nezle ve Soğuk Algınlığı Koronavirüsten Nasıl Ayırt Edilir?
Sıcak Havaların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri
Sıcak Havaların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri
Gün gün corona virüs (covid-19) belirtileri
Gün gün corona virüs (covid-19) belirtileri
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim