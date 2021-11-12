Kovid-19 tedavisinde yeni umut!

Yeni nesil Kovid aşıları, vücuttaki Kovid-19'u ortadan kaldırmayı ve virüsü "oracıkta" durdurmayı sağlayabilir.

Bilim insanları, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin bir türü ve enfeksiyona karşı doğal bağışıklık tepkisinin parçası olan T hücrelerini kullanarak insan vücudundaki Kovid-19'u hedef almanın yeni bir yolunu buldu.

Yöntem, virüse kilitlenen ve her varyantın "spike proteinini" hedef alan antikor hücreleri oluşturan mevcut Kovid-19 aşılarına kıyasla bağışıklık sisteminin farklı bir parçasını kullanıyor.

Araştırma, hastalığın erken evrelerinde enfekte olmuş hücrelerin ürettiği "replikasyon proteinlerini" belirlemek için T hücrelerinin aktive edilebileceğini gösterdi. Bu proteinlerin virüsün farklı varyantlarında değişmesi pek mümkün değil ve bu da yeni teknolojinin tüm varyantlara karşı eşit derecede etkili olabileceği anlamına geliyor.

University College London ve St. Bartholomew's Hastanesi'nin yeni keşfi, Kovid-19'un hedef alınmasında bilim insanlarına ikinci bir yol sağladı. Yeni nesil aşıların Kovid-19'u daha en başında "yok etmek" için her iki yöntemi de kullanması olasılıklar dahilinde.

Araştırmayı yöneten Profesör Mala Maini şunları söyledi:

Yeni bir çifte etkili aşı, mutasyonlara karşı daha fazla esneklik sağlayabilir ve T hücreleri son derecede uzun ömürlü olabileceğinden daha uzun süreli bağışıklık da geliştirebilir. Bu tür aşılar, önceden var olan T hücrelerini artırarak virüsü çok erken bir aşamada oracıkta durdurmayı sağlayabilir.

Maini şöyle ekledi:

Virüsün replikasyon mekanizmasını tanıyan T hücreleri, halihazırda çok etkili olan mevcut aşıların ürettiği spike odaklı bağışıklığın sağladığına ek bir koruma katmanı sağlayacak.

Araştırmacılar, ilk pandemi dalgası sırasında Kovid-19'a maruz kalan çok sayıda sağlık çalışanının bağışıklık sistemi tepkilerini inceledi. Bu kişilerden koronavirüs testi negatif çıkan küçük bir grubun, koronavirüste bulunan "replikasyon proteinlerini" tanıyan özel T hücreleri geliştirdiği ortaya çıktı.

Bu araştırmaya dahil olmayan, Reading Üniversitesi Biyomedikal Teknoloji Bölümü'nden Doçent Dr. Alexander Edwards şunları söyledi:

Ayrıntılı bir immünolojik çalışma bir kez daha virüslerle aramızdaki karmaşık ilişkiye daha fazla ışık tutuyor.

Bağışıklık sistemimizde merkezi rol oynayan beyaz kan hücreleri olan T hücreleri, yüzeydeki şekillere 'tutunan' antikorların aksine, virüs partikülü içinde gömülü de olsa koronavirüs proteinlerini 'koklayarak bulabilir'

Çalışmayı "mükemmel ve kapsamlı" diye nitelendiren Edwards ekledi:

Bu çalışmadan elde edilen bilgiler farklı bir aşı türünün geliştirilmesi için kritik olabilir. Şu anda çok başarılı Kovid-19 aşılarının çoğu, antikorları Kovid-19'un hücrelere girmesini sağlayan hayati önemdeki spike proteinine karşı hazırlamaya odaklanıyor.

Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar doçenti ve fahri danışman doktor olan Andrew Freedman şunları söyledi:

Bu, aşı çıkmadan önce tekrar tekrar Kovid-19'a maruz kalan bazı kişilerin görünüşe bakılırsa hastalığa neden yakalanmadığını açıklamayı sağlayabilecek önemli bir çalışma.

Bazı kişilerin, virüsün replikasyonunda yer alan bir proteine karşı önceden hafızası olan T hücresi sayesinde bağışıklığa sahip olduğu görülüyor.

Temel olarak virüsün zarfı üzerindeki spike proteinini hedef alan mevcut aşıların önemli derecede etkili olduğu kanıtlandı. Bununla birlikte, bağışıklığın zamanla azaldığını biliyoruz ve bu aşılara dirençli yeni varyantlar görebileceğimize dair endişeler de mevcut.



