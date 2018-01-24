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Kozmetik ürünler buzdolabında saklanır mı?

Buzdolabında kozmetik saklamak kimi kullanıcılar için ütopik görülebilir. Oysa birçok ürünün ideal saklama ortamı için buzdolabı işaret edilir...

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:26
Kozmetik ürünler buzdolabında saklanır mı?
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Buzdolabında kozmetik saklamak kimi kullanıcılar için ütopik görülebilir. Oysa birçok ürünün ideal saklama ortamı için buzdolabı işaret edilir. Banyoda ve yatak odasında saklamaya alışkın olduğunuz ürünleri buzdolabına koyarak rahatlıkla saklayabilirsiniz. Soğuk hava ile daha uzun süre ilk günkü formunda kalan kozmetikler arasında günlük bakımda kullanılan pek çok malzeme de yer alır.

Soğuktan gelen bakım

Sabah saatlerinde yüz derisinin üzerinde buz küpleri gezdirmenin makyaj öncesi gözenekleri küçültmeye yardımcı olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Benzer şekilde, burkulan bilek de buz ile tedavi edilerek şişlik azaltılır. Yüz kozmetikleri, tonikler ve göz kremleri de soğuk havada saklandığında mükemmel sonuçlar yaratır.

Şişkinliği alan ve ödemi yok eden soğuk etkisi, kullanıcılara ferahlatıcı ve uyandırıcı bir his de vadeder. Özellikle sıcak kış günlerinde ilaç gibi gelecek olan soğuk kozmetikler, buzdolabının kapak bölümünde rahatlıkla saklanabilir. Sıfır derece ürünler için idealdir. Hiçbir kozmetik ürünü dondurucu bölgede, -18 derecede saklanmaya uygun değildir, ürünlerin dondurucuya konması ideal formlarını bozabilir.

Karanlık ve soğuk, kozmetiklerin sırrı

İçeriğinde retinol, benzoyl peroxide ve C vitamini bulunan kozmetik ürünlerini ılık ve ışık alan bölgelerde saklamak ürünlere zarar verebilir. Aktif içerikli olarak kategorize edilebilen bu ürünler, son kullanım tarihlerine kadar soğuk zincir içinde saklanmalıdır. Aksi taktirde aktif maddelerin etkenliği kaybolur, inaktif olur ve etkisi günden güne zayıflar.

Retinol içerikli nemlendiriciler, benzoyl peroxide akne tedavi edici jeller ve C vitamini kapsüller soğuk ve karanlık yerlerde, mümkünse kutularında saklanmalıdır. C vitamini içeren çilek gibi yiyeceklerin de ışık ve ısı nüfuzunda besin değerini kaybettiği gözlenir. Buzdolabında kozmetik saklamak tüm bu olumlu deneyimlerden sonra sizin için de tabu olmaktan çıkarak, alışkanlık yaratabilir.

Ekonomik ve sağlıklı bakım

Buzdolabında saklandığı herkes tarafından bilinen ürün elbette ojedir. Donması ve kuruması engellenen rengarenk ojeler, soğuk hava sayesinde tam kıvamında tutularak, pütür pütür olmadan kolaylıkla sürülür. Akışkan ve rengini koruyan ürünler sayesinde uzun süre aynı oje kullanılabilir. Benzer şekilde mum bazlı ruj ve dudak bakım kremleri de soğukta saklanmalıdır.

“Lip balm” olarak anılan ürünleri kapağı kapalı şekilde buzdolabında saklayarak uzun süre koruyabilir, sıcak havalarda bile erime sorunu yaşamadan rahatlıkla sürebilirsiniz. Sıcaktan eriyen rujları ise buzdolabında dondurarak yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Hem daha uzun süre ürün kullanımı ve ekonomi sağlayan hem de sağlıklı kullanıma imkan veren saklama yöntemi sayesinde buzdolabının bir rafı bakım ürünlerine ayrılabilir.

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