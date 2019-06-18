Kronik bir hastalığın belirtisi olabilir!

Bir bebekte öksürük görülmesindeki en önemli etken, çeşitli enfeksiyonlardır. Öksürük enfeksiyona bağlı olmaksızın kronik bir rahatsızlığın bir belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Şimdi, Bebeklerde öksürük nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, vücudun solunum yollarını temiz tutmak için kullandığı yöntemdir. Birçok öksürük türü vardır. Bunlar:

1 – Kuru öksürük: Bu bir bebeğin soğuk algınlığı veya alerjisi olduğunda oluşur. Postnazal damlama veya tahrişin boğaz ağrısından arındırılmasına yardımcı olur.

2 – Balgamlı öksürük: Bu, bakteriyel bir enfeksiyona eşlik eden solunum yolu hastalıklarından kaynaklanır. Bu, bebeğin hava yollarında balgam veya mukusun (mikroplarla savaşmak için beyaz kan hücreleri içeren) oluşmasına neden olur.

3 – Krup öksürüğü: Bebeğin solunum yollarını özellikle ses tellerinin altındaki bölümü etkileyen virüs ya da bakteri kaynaklı hastalıktır. Genellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki dönemde görülür.

4 – Hırıltılı Öksürük: Astım, bronşit gibi hastalıkların kaynak olduğu öksürük çeşitidir. Öksürük sesi hırıltılıdır.

5 – Boğmaca öksürüğü: Boğmaca hastalığı kaynaklı önce hafif başlayıp artarak devam eden öksürük şeklidir. Bebek nefes alırken çok zorlanırlar bazen boğulacakmış gibi olur.

6 – Psikojenik Öksürük: Fiziksel bir tanımı yoktur. Bebek uyanıkken kuru öksürür. Genelde gribal bir enfeksiyonu izleyen alışkanlık gibidir.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

1) Soğuk algınlığı

Öksürüklerin çoğu, alt havayolunu içeren soğuk algınlığının bir parçasıdır. Tıbbi ismi viral bronşittir. Bronşlar, solunum yolunun akciğerlere giden alt kısmıdır. Çocuklarda bronşit her zaman bir virüs ten kaynaklanır. Bu soğuk virüsler, grip ve krup içerir. Bakteriler sağlıklı çocuklarda bronşite neden olmaz.

2) Mukus (balgam) yutmak

Bebekler genelde farkında olmadan normal miktarda mukusu yutar. Ama soğuklarda olduğu gibi çok fazla miktarda mukus salgılanırsa bu sıvı boğazın gerisinde birikir ve öksürüğü tetikler.

3) Alerjiler ve tahriş edici maddeler

Bir öksürük alerjilerden, fıstık ya da küçük bir oyuncak gibi yabancı bir maddeyi yutmadan veya sigara ya da böcek spreyi gibi bir maddeyi soluma sonucu oluşan geçici bir irritasyondan da kaynaklanabilir.

4) Bahar nezlesi

Bahar nezlesi de öksürüğün nedenlerinden biridir. Bu kir zerrelerinden, kedi ve köpek gibi hayvanların tüylerinden kaynaklanabilir.

5) Bronşit

Bronşit de bebeklerde öksürüğe bazen de hırıltılı solunuma yol açabilir.

6) Krup

Bebeklerin ses tellerinde ve solunum yollarında oluşan viral veya bakteriyel enfeksiyondur.

7) Astım

Göğüste tıkanıklık, hırıltı ve nefes almada zorlanma ile birlikte öksürüğe de yol açar.

8) Reflü

Midedeki asitli içeriğin yemek borusuna kaçması ile ilgilidir. Boğazda tahriş yaratan bu durum öksürük sebebidir. 0-6 ay arası bebeklerin reflü ile karşılaşma oranı %60 civarındadır.

9) Doğumsal anomaliler

Kistik fibrozis denilen kalın, sarı, yeşil mukus ile sürekli kuru veya ıslak öksürük doğum sırasında bebeğin sinüslerini de etkileyen kalıtsal bir rahatsızlıktır.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ

Çoğu öksürük tedavi gerektirmez ve 3-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Genellikle öksürüğe antibiyotiklere cevap vermeyen virüs enfeksiyonları neden olur. Bu nedenle öksürük tedavisi için antibiyotikler tavsiye edilmez. Eğer öksürüğün nedeni virüs ise belli bir süre sonra öksürük kendiliğinden geçer. Bu süre de genelde 2 hafta civarıdır. Virüs nedenli öksürükler genelde kış dönemlerinde soğukların sık olduğu zamanlarda daha yaygındır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda öksürük tedavisinde reçetesiz ilaçlar kullanılmamalıdır. Çünkü ciddi ve hayati tehlikeye neden olabilecek yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunun yannda bu tür ilaçların bebeklerde ve çocuklarda etkili olduğuna dair çok az bilimsel kanıt vardır. Bu yüzden doktorunuzun bebeğiniz için tavsiye ettiği ilaçlar hariç hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.