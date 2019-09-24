Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

KTTB “Erişkin Aşılama Programı” oluşturdu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) “Erişkin Aşılama Programı” oluşturdu. 

24 Eylül 2019 Salı 14:37
KTTB “Erişkin Aşılama Programı” oluşturdu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) “Erişkin Aşılama Programı” oluşturdu. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KTTB’nin toplum sağlığı konusundaki çalışmalara her zaman öncelik verdiğini dile getirdi. 
“İnsan sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmekten daha akılcı ve çağdaş bir yöntemdir ayrıca daha ekonomiktir” diyen Gürkut, aşıların koruyucu sağlık hizmetleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. 
Gürkut şöyle devam etti:
“Bu noktadan hareketle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Emre Vudalı öncülüğünde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerimiz arasından infeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerimiz Selin Bardak Özcem, Zafer Erdoğmuş, Hakan Evren, Emine Evren, Nedim Çakır, Kaya Süer’den oluşan Enfeksiyon Çalışma Grubumuz bilimsel, çağdaş veriler ışığında ülkemiz şartlarına uygun ‘Erişkin Aşılama Programını’ oluşturmuştur. 
Bugüne kadar ülkemizde erişkin aşılama programı oluşturulmamış ve uygulanmamıştır. Toplumumuzun sağlığını koruma anlamında çok önemli bir yer tutacak olan erişkin aşılama programının hayat bulması için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Emre Vudalı ve Dr. Elşen Mülazimoğlu ile Enfeksiyon Çalışma Grubu üyesi Dr. Selin Bardak Özcem, dün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Temel Sağlık Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa’yı ziyaret ederek, hazırlanan programın içeriği, önemi ve uygulanma şekli ile ilgili bilgi vermiş ve ilgili dosyayı sunmuştur. 
Görüşmede sağlıkla ilgili gündemdeki konulara da değinilmiş Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlığın geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma alanları irdelenmiştir.”

banner22
Son Güncelleme: 24.09.2019 14:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberProgramAşılamaErişkinKTTB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vudalı: “Hastalıkların bir kısmı aşı ile önlenebilir"
Vudalı: “Hastalıkların bir kısmı aşı ile önlenebilir"
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
6'ncı Hematolojik Onkoloji Kongresi Girne’de yapıldı
6'ncı Hematolojik Onkoloji Kongresi Girne’de yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim