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"Küçük yaşta yaşanan travmalar kalp krizi riskini yükseltebilir"

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"Çocuklukta ve gençlik yıllarında yaşanan stres böbreklerin bağışıklığa tepkisini değiştirebilir ve ileriki yaşlarda kalp krizi riskini yükseltebilir"

26 Aralık 2017 Salı 13:59
"Küçük yaşta yaşanan travmalar kalp krizi riskini yükseltebilir"
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Yeni bir araştırmaya göre çocuklukta ve gençlik yıllarında yaşanan stres böbreklerin bağışıklığa tepkisini değiştirebilir ve ileriki yaşlarda kalp krizi riskini yükseltebilir.

İHA'nın haberine göre; Amerikan Böbrek Fizyolojisi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, çocukluk ve gençlik yıllarında geçirilen travmalar kalp krizi riskini yükseltebilir. Daha önceki bir araştırma çocuklukta yaşanan travmatik olayların yetişkinlerde sıklıkla kalp hastalığının habercisi olan yüksek tansiyona sebep olabileceği sonucunu getirmişti. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar erken yaşlarda yaşanan stresin iltihap belirtilerini de artırabileceğini göstermektedir. Araştırma ekibi doğumdan sonra hemen annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde araştırma yaptı.

Böbrekler, uzun süreli kan basıncında önemli bir düzenleyicidir. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan erkek farelerin annelerinden ayrılmayan gruba kıyasla T hücreleri ve nötrofil konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu buldu.

T hücreleri ve nötrofiller, bağışıklık sisteminin kilit bileşenleri olan beyaz kan hücreleridir; bu hücrelerdeki artış iltihaplanma belirteci olabilir.

Bununla birlikte annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde iltihabın göstergesi olan işaretlerde artış olduğu gözlendi. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan farelerde gözlemlenen bu değişikliklerin kalp ve damarlarla ilgili hastalıkları erken yaşlarda ortaya çıkmasında ve yetişkinlerde daha sağlam bir şekilde ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

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