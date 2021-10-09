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Kulağınız mı çınlıyor? Biri sizden bahsediyor olabilir mi?

Odyolog Ali Ferdal'in bugünkü köşe yazısı...

09 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
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Kulağınız mı çınlıyor? Biri sizden bahsediyor olabilir mi?
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Merhaba değerli okur severler.

Bu gün sizlere Tinnitus hakkında bilgi verecem.

Halk arasında bolca kullanılan sözlerden biri ‘kulağım çınlıyor, kesin biri benden bahsediyor’. Uzun yıllardır dilimizde olan bu cümlenin gerçeklik payı var mı? Biz bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz şey tıbbi açıdan bunun bir açıklaması var. Bu çınlamalara verilen isim ‘Tinnitus’ tur.

Tinnitus, yetişkinler arasında çok yaygın görülen bir belirtidir. Belirti diyoruz çünkü bu bir hastalık değildir. Oluşan bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu belirti işitme kaybı ile uyumlu olarak gözlemleriz işitmemizde oluşan geçici veya kalıcı kayıpların bir kısmında belirti olarak Tinnitus oluşmaktadır.

Çınlama yani tinnitus kişi tarafından en sık nasıl hissedilir?

Gençlerimizin daha çok gitmeyi sevdiği canlı müzikli mekanlarında, özellikle kapalı mekanlarda yüksek sese uzun süre maruz kaldığımızda mekandan çıktıktan sonra kulaklarımızda çok hafif bir çınlama hissederiz.

Ülkemizin vazgeçilmez sporlarından biri olan atıcılıkta. Kulaklarımızda kulak koruyucusu olmadan arka arkaya yapılan atışlardan sonra kulaklarımızda duyulan uğultu veya çınlamalar. Av da yapılan atışlardan sonra eve gittiğimizde hissedilen seslerdir.

En sık karşılaştığımız yer ise sanayiler ve inşaatlardır. Bu iş alanlarında çalışan kişiler uzun süreli yüksek seslere maruz kaldıklarından dolayı işitme sağlıkları etkilenirken bunun yan etkisi olarak tinnitusda meydana gelmektedir.

Bu yüzdendir ki bu ortamlarda çalışan ve bu spor ile uğraşan kişilere kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Sadece bu iki alan değil, yüksek sesli olarak adlandırdığımız tüm ortamlar, iş alanları ve sporlarda bu tür zorunluluklar mevcuttur.

Bu belirti kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu değişiklikler çınlamanın şiddeti, süresi ve ses çeşidi olarak karşımıza çıkar.

Örnek olarak: Bu sesler çınlama, tıslama, ıslık, cıvıltı, hışırtı, tıklama, vızıltı, gürleme veya benzeri bir terim veya tanım olarak gözlemlenir.

Süresi ise bazı kişiler sabit olduğunu bildirirken, diğerleri bunun aralıklı, dalgalı veya nabız atımı gibi olduğunu bildirmiştir. Şiddeti ise tamamen kişinin algısına bağlıdır.

Eğer sizde kulağınızda böyle sesler hissediyorsanız öncelikle Kulak Burun Boğaz doktorunuza görünmenizi ardından bir işitme testi yaptırmanızı öneriyorum.

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Ali Ferdal
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