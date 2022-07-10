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Kurban eti mutlaka uygun koşullarda saklanmalı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Görevlisi Uzm. Dyt. Simge Güneşer, “Kurban etinin mutlaka uygun koşullarda saklanması gerektiğine” vurgu yaptı.

10 Temmuz 2022 Pazar 12:39
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Kurban eti mutlaka uygun koşullarda saklanmalı
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Güneşer, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Güneşer, Kurban Bayramı’nın en önemli besinsel simgesi olan kırmızı et ve tatlıları, kronik hastalığı olan ve yüksek risk grubunda bulunan bireylerin dikkatli tüketmesi gerektiğine işaret etti.

Kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları için bunun oldukça önemli olduğuna işaret eden Güneşer, “yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde zorluklar yaratabileceğine de” işaret etti.

Kurban Bayramı sürecinde kesilecek kurban hayvanının etinin de, uygun koşullarda bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilmesi veya saklanmasının önerildiğini ifade eden Güneşer, kesilen etlerin saklama koşullarının da büyük parçalar şeklinde değil, kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara bölünerek, tek pişirimlik az miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının derin dondurucu bölümünde muhafaza edilmesinin önerildiğini kaydetti.

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