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Kurban etini en az 5 saat havalandırın!

Bayramda kurban kesecek vatandaşlar etleri nasıl saklayacaklarını araştırıyorlar. Kurbanlık etleri sağlıklı bir şekilde saklayabilmek için bazı yöntemlere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte "nasıl saklanır" sorusunun yanıtı ve püf noktaları...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:32
Kurban etini en az 5 saat havalandırın!

Kurban bayramında yaşanan en önemli sıkıntılardan biri etin saklanması gösterilebilir. Bu süreçte saklanacak etin havalandırılması, buzdolabın derecesi ve koyulacak poşet önem arz ediyor. Uzman kasaplar, eti buzdolabına koymadan önce en az 5, en fazla 12 saat havalandırılması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde etin yeşile dönmesi, kokması ve bakteri üretilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.

KURBAN ETİ NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Kasap Faruk Mutlu, eti nasıl saklayabileceğimizle ilgili olarak “Etleri öncelikle uzman kasaplar tarafından kesildikten sonra askıda en az 12 saat beklemesi ve havalanması lazım. Bu havalanması sonrası etleri soğuduktan sonra buzdolaplarına koyabilirler. Ondan sonra gereken şekilde kıyma ve kuşbaşı olarak kullanılabilir. Sıcak etin direk buzdolabına girmemesi lazım. Dışarda en az 5 saat ve yapabilirsek 12 saate kadar havalandırılması lazım. Kan da akması lazım, kan aktıktan sonra oda sıcaklığa girmesi ve ondan sonra buzdolabına koyulması lazım. Et, balkonda, odada ya mutfakta havalandırılabilir. Etin havalandırılması çok önemli, yoksa etin rengi yeşile döner, bozulur ve bakteri üretir. Yapılan en büyük hata sıcak etin direk poşete konulup havalandırmadan buzdolabına konulmasıdır. Birkaç saat içinde et yeşermiş, kokmuş olarak karşımıza çıkıyor” ifadeleri kullandı.

Etin konulacağı poşetlerin de sadece beyaz ve şeffaf olmasını vurgulayan Mutlu, “Koyacağımız poşetlere da dikkat etmemiz lazım; Poşetlerde beyaz ve şeffaf poşetler olması gerekmektedir; her türlü poşetler olmayacaktır; ya da saklama kaplar olursa daha güzel olur” dedi.

Donmuş kurban eti çözülüp, bir daha dondurulmaz

Eti yiyebilecek parçalara ayrılıp buzdolabına koymayı tavsiye eden Faruk Mutlu, “Et birkaç gün içinde tüketilecekse dondurulmasına gerek yok, eğer daha sonra, bir hafta, on gün sonra tüketilecekse dondurulsun daha güzel olur. Dondururken de dolapta yiyebilecekleri kadar parçalara kesip koysunlar, çünkü dondurulmuş eti bir defa açtıktan sonra tekrar dondurulması riskli ve sağlıksızdır. Yani donan eti çözüp tekrar dondurulmasının zararı var” şeklinde konuştu.

Eti saklayacağımız süreye göre soğukluk derecesi de önemli

Mutlu, “Eğer kısa bir süre, yani bir haftaya kadar eti saklamak istiyorsak buzdolabın 3 veya 4 derecede saklayabiliriz, ama daha fazla saklamak istiyorsak eksi 18 dereceye kadar bir soğukluğa ihtiyacımız var” dedi.

Sıcak etin pişirilmesi zor

Sıcak etin yumuşamasının zor olduğunu vurgulayan Mutlu, “Eti hemen pişirip yemesi daha lezzetli, ama pişirmesi zordur. Bayramda hemen pişirdiğimiz etler çok lezzetli olur, ama çok zaman sert kalır. Donmuş etlerin pişirilmesi kolaydır ve hızlı bir şekilde yumuşatabiliriz” ifadeleri kullandı. İHA

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Kurban Eti
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