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Küresel ısınma göz hastalıklarını artırdı

Doç. Dr Altan Göktaş, küresel ısınmayla birlikte ultraviyole ışınların etkisinin yoğunlaşmasıyla, göz hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyledi...

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:48
Küresel ısınma göz hastalıklarını artırdı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Altan Göktaş, küresel ısınmayla birlikte ultraviyole ışınların etkisinin yoğunlaşmasıyla, göz hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; güneşin göz için zararlı olan A, B ve C olmak üzere 3 farklı ultraviyole dalga boyutu olduğunu belirten Doç. Dr Altan Göktaş, son dönemlerde küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile dalga boyutlarının etkisinin de yoğunlaştığını ifade etti.

EN İYİ KORUNMA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Bu durumun başta katarakt ve sarı nokta olmak üzere göz hastalıklarında artışa neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr Altan Göktaş, "C ultraviyole dalgası ozon tabakası tarafından bloke ediliyor ve dünyamıza ulaşmıyor. Ancak hepimizin bildiği gibi son dönemde iklimlerde ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak ozon tabakası C dalga boyunu yeteri kadar filtre edemiyor. A ve B dalga boyu dünyamıza ulaşıyor ve bundan da korunmak gerekiyor. Bunu da en iyi sağlayacak yöntem iyi bir güneş gözlüğü kullanmak. Günlük kullandığımız gözlük camlarında da yine ultraviyole bloke edici özellikte olan camları tercih etmekte fayda var" diye konuştu.

"EN KÖKLÜ ÇÖZÜM ÇEVREYİ KORUMAK"

C dalga boyutunu engelleyen güneş gözlüklerinin henüz üretime geçmediğine dikkat çeken Doç. Dr Altan Göktaş, "C enerjisi yüksek bir dalga boyu ve dünyamıza ulaşmasını istemiyoruz. Ulaştığı zaman daha yıkıcı etkilere neden olabiliyor. Bizim C dalga boyunu da filtre eden güneş gözlükleri kullanılabilir ancak C dalga boyunun henüz dünyaya zarar verecek şekilde ulaşmamasından dolayı bu tip gözlükler çok üretilmiyor. O nedenle en iyi çözüm doğayı ve çevreyi korumak" ifadelerini kullandı.

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