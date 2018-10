‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’

Badem, ceviz, fındık, incir, üzüm, kayısı gibi ürünlerle sağlıklı beslenme, beyin sağlığını koruduğu ifade edilirken, insanların yaşlılıklarında karşılarına çıkan Alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Roterdam'da 2005 ile 2015 yılları arasında 4 bin 213 katılımcı ile gerçekleştirilen bir gözlemsel çalışma, beyin sağlığıyla sağlıklı beslenme arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) raporlarına göre; özellikle sebzeler, meyveler, kabuklu yemişler, tam tahıllar, süt ürünleri, balık ve sınırlı miktarda şekerli içeceklerin tüketildiği bir diyet, daha büyük beyin dokusu ile ilişkili olduğu ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğu ortaya konuluyor.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, beslenmede ceviz, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının tercih edilmesinin beyin sağlığına iyi geldiğini, demansı geciktirme potansiyelini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Alzheimer hastalığının, çok yaygın görünen bunama türü olduğuna dikkati çeken Göksan, “Ortalama insan ömrü uzadıkça insanların Alzheimer’a yakalanma riski artıyor. Çok çeşitli besin ve fitokimyasallar içeren badem, fındık, ve ceviz, Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına engel olduğu gibi bilimsel incelemeler ortaya koyuyor ki, bu ürünlerin kolesterol düşürücü, nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere yaşlanma ile ilişkili hastalıklara iyi geliyor” şeklinde konuştu.

NE KADAR TÜKETMELİ?

70'in üzerinde ülkeden 800'den fazla fındık ve kurutulmuş meyve sektörü şirketinin Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyine (INC) üye olduğu bilgisini veren INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, INC olarak sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştirdiklerinin altını çizdi.

INC tarafından “Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve” sloganı ile bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Göksan, “Tanıtım kampanyasında 28 gr'lık kuru ve kabuklu meyve paketleri dağıtılıyor. 28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gr. kuru meyve sağlıklı yaşamın şifresi” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

İHA