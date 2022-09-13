Libidonuzu zirveye taşımanıza yardımcı olacak bilgiler!

Libido cinsel arzu olarak tanımlanıyor. Her insanın libido seviyesi farklılık gösteriyor. Normalden fazla yaşanan libido düşüklükleri cinsel birlikteliği zorlaştırıyor. Libido eksikliği yaşayan kişilerin partnerlerine karşı cinsel isteğinin azaldığı görülüyor. Günlük hayatta yaşanılan stres, ruhsal çöküntüler, fiziksel hastalıklar, artmış iş yükü libido da azalmalara sebep olabiliyor. Hormon düzeylerindeki değişiklikler de libido düşüklüğüne sebep olabiliyor. Seks uzmanı Kate Taylor libidonuzu artıracak ve tutkunuzu zirve yapmanızı sağlayacak tüyoları paylaştı.

LİBİDONUZU ARTIRACAK TÜYOLAR

3 DAKİKA ÖPÜŞME

İlişki gerginliğini gidermek ve bağlanma hormonlarınızı artırmak için cinsel ilişkiye girmeden önce eşinizi üç dakika öperek başlayın. Alt dudağını nazikçe ısırın ve üst dudağını emin.

AMBİYANSI YAKALAYIN

Mumlar, ekstra yastıklar ve ipeksi saten çarşaflar ekleyerek yatak odanızı cinsiyetlendirin. Dağınık ve pisse ortalığı toparlayın.

FARKLI SAATLERİ DENEYİN

Alışılmadık bir zamanda normal seks yapın. Sabah erken saatlere geçmek sizi rutininizden kurtarabilir ve standart seksi taze hissettirebilir.

MEYDAN OKUYUN

Halka açık bir yerde sadece partnerinizin duyacağı şekilde cinsel konuşmalar yapın. Birlikte alışveriş yaparken veya kahve içerken en pis fantezilerinizi tartışın. Bakalım ellerini en uzun süre kim tutabilecek.

ROKA TÜKETİN

Bilime göre, mütevazi roka marul yaprağı erkeklerin testosteronunu aşırı yükleyebilir ve libidolarımızı köreltebilecek çevresel kirleticileri engelleyebilir.

DUŞTA DENEYİN

Banyo çılgınca, eğlenceli ve hareketli olmakla kalmaz, aynı zamanda bir küveti paylaşmak, kuraklık için üzerinize düşeni yaptığınız anlamına gelir.

ÇIPLAK TELEVİZYON İZLEYİN

Kanepeye bir battaniye atın ve birlikte film izlemek için uzanın. Ten tene temas, oksitosini (bağlanma hormonu) artıracak ve uyarılma duygularını artıracaktır.

İÇ ÇAMAŞIRLARI DEĞİŞTİRİN

Cansız iç çamaşırı, şehvetten yoksun olmanıza neden olur. Kendiniz ve partneriniz için birkaç yeni parça satın alarak küçüklerinizi renklendirin.

TARÇINLI ÇÖREK YİYİN

Sıcak, baharatlı tarçın güçlü bir afrodizyaktır. Partnerinizi tarçınlı kahve ve sıcak tarçınlı rulo ile uyandırın ve neler olduğunu görün.

MASAJ YAPIN

Bunun nereye kadar gideceği size kalmış. Biraz hindistancevizi yağını ısıtın ve birbirinize en az 20 dakika masaj yapın, yavaş yavaş mutlu bir son elde edin - seks, sarılma veya sadece uyku.

TUTKUNUZU ARTIRIN

Sizi tahrik eden şeyin tadını çıkarmak için bir akşam ayırın. En sevdiğiniz oyuncağı çıkarın veya hareketleri kendinize uygularken yeni bir pozisyon deneyin. Bunu karşılıklı veya tek başınıza yapabilirsiniz.

SICAK VE SOĞUK ÜFLEMELERDEN YARARLANIN

Sıcaklık ile oynamayı deneyin. Buzdolabında soğutulmuş oyuncakların yanı sıra içinizi ısıtan, sızlayan bir yağ kullanın.