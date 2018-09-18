Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler

Libido, cinsel istek ve cinsel dürtü olarak tanımlanabilir. Libido yüksekliği de cinsel isteği artırır. Bunu da bazı besinlerle yükseltmek mümkündür. İşte libidonuzu yükseltecek besinlerden bazıları...

1. Avokado:

Birçok vitamin ve minerali içinde barındıran avokado, libidonun yükselmesinde etkili. Potasyum yüklü olması kadın ve erkek için libidonun yükselmesini doğrudan destekliyor. Folik asit miktarı da oldukça yüksek ve bu da enerji veriyor. Avokadoyu bal ve diğer hoşlandığınız meyvelerle kombine ederek tüketmeniz libidonuzun yükselmesine büyük etki sağlayacaktır.

2. Bal:

Balın cinsel gücü artırdığı yaygın olarak bilinir ve tüketilir. Libidou artıran bal, erkeklerin spermlerini de güçlendirir.

3. Çikolata:

Çikolata serotonin hormonunu yükseltir ve mutlu olmanızı sağlar. Serotonin hormonunun yükselmesiyle de vücudumuzdaki cinsel içgüdünün aktive olmasını sağlar.

4. Zencefil:

Zencefil çayı tüketerek libidonuzu yükseltebilirsiniz. Alternatif olarak da yemeklerinize veya içtiğiniz çaya zencefil atarak da tüketebilirsiniz.

5. Maydanoz:

Sağlığımıza birçok yarar sağlayan maydanoz, stresi azaltır ve strese bağlı olan cinsel isteksizliğin önüne geçer. B12 vitamini bulundurduğu için cinsel gücünüzü artırır.

6. Muz:

Muz bromelain enzimi içerdiği için libidoyu yükseltir. Cinsel ilişki sırasında erkeğe güç verir ve spermin gücünü artırır.

7. Acı Kırmızı Biber:

Acı biber kan dolaşımını artırdığı için hızlı kan akışı sağlayarak libidoyu yükseltir. Acı biber türü olan capsaicin endorfin salgılar. Bu da mutluluk ve rahatlık hissi verir. Hazırladığınız salataya 2 adet acı biber kullanmanız harika bir gece geçirmenize yardımcı olacaktır.

8. Çavdar Ekmeği:

Erkeklerin tüketmesi halinde daha etkili olan çavdar ekmeği çinko bakımından zengin olarak erkekte sperm üretimini ve gücünü etkiliyor. Sabah kahvaltıda sandviç yaprak tüketebilirsiniz.

9. Kuşkonmaz:

Histamin, salgı artırıcı bir proteindir ve kuşkonmazda histamin bulunur. Kadın ve erkek libidosunu etkiler.

Bu besinleri tüketmeniz libidonuzun yükselmesine fayda sağlayacaktır. Fakat sağlıklı beslenmeniz libidonuzun ve yaşamınızı dengede tutmak açısından kalıcı bir çözüm olacaktır.