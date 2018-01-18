Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116856
ALTIN
161.138
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2325
EURO
4.6154
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Lıkır lıkır sağlık için!

Elinizdeki gazlı içeceğinizi bir kenara bırakın ve kendinize bir bardak meyve suyu doldurun. Çünkü meyve sularından sağlık fışkırıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:53
Lıkır lıkır sağlık için!
banner10

Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için ise uzmanların tavsiye ettiği gibi sağlıklı beslenmek ve sebze-meyve tüketimine ağırlık vermek gerekiyor.Özellikle meyveler, sağlık açısından faydalı oldukları kanıtlanmış fitokimyasallar içerir. Fitokimyasalların içerisinde de vitamin ve antioksidan özellik gösteren fenolik bileşenler bulunur. Bu döngü içerisinde tükettiğimiz meyveler bize sağlık olarak geri döner.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Yücecan’a göre, meyvelerden fayda sağlamak için onları mutlaka yemek gerekmiyor. Çoğumuzun asitli ve gazlı içeceklere tercih ettiği taze meyve suları da en az meyveler kadar yararlı. Bazı meyve suları bizi enfeksiyonlara karşı korurken bazıları da  bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

Şeftali suyu

Fenolik bileşikler ve beta karoten açısından zengin olan şeftali suyu, hastalıklara karşı savunma sisteminin oluşumuna yardımcı olur. Sindirim, solunum, üreme ve görme organlarını dıştan gelecek mikroplardan koruyan epitel hücrelerin çalıştırır.

Vişne suyu

Stresin zararlı etkilerini azaltır. Yüksek oranda polifenolik bileşen içerdiğinden kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalık risklerinin azaltılmasında potansiyel bir etkiye sahip.

Kayısı suyu

Bir bardak kayısı suyu,günlük A vitamini gereksiniminin 4-8 yaş grubu için yüzde 48’ini, 9-13 yaş grubu için yüzde 32’sini, 14 yaş ve sonrası erkekler için yüzde 21’ini, 14 yaş ve sonrası kadınlar için ise yüzde 27’sini karşılar.

Portakal suyu

Yüksek miktarda C vitamini içeren portakal suyu, bağışıklık sisteminizi destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruyucu etkide bulunur. Bitkisel kaynaklı besinlerdeki demirin vücudunuzda emilmesine ve vücudunuzdaki yaralanma ve kesilmelerin iyileşmesine yardım eder.

Elma suyu

Güçlü bir antioksidan kaynağı. Yapılan çalışmalar elma tüketiminin hücresel hasarı önleyici bir etkisi olduğu; bazı kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar, astım, tip 2 diyabet, obezite gibi hastalık riskini azaltıcı potansiyel etkide bulunduğunu gösterir.

Üzüm suyu

Potasyum, vitamin C, folat, fenolik ve flavonoid bileşenlerden zengin. Hücrelere zarar veren bileşenlerin düzeyini azaltır. Kalp sağlığını ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu ve riski azaltıcı potansiyel bir etkisi olduğu belirtilir.

Nar suyu

Kalsiyum, potasyum ve içerdiği diğer bileşenlere bağlı olarak çok güçlü bir antioksidan. Buna bağlı olarak kötü kolesterol düzeyini düşürebilir, iyi kolesterol düzeyini yükseltebilir ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan basıncının düşürülmesinde etkili. Karaciğere koruyucu etkisi var

Domates suyu

Güçlü antioksidan özelliğinden dolayı zehirlenmeler ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Bazı kanser türleri, katarakt ve kalp damar hastalıklarının riskini azaltıcı potansiyel etkisi vardır. Kan basıncının düşürülmesinde de etkili.

Kırmızı meyvelerin suları

Frenk üzümü, yaban mersini, frambuaz, çilek ve mürver gibi kırmızı meyveler A, C, E vitamini ve diğer bileşenler açısından çok zengindir. Bu meyveler ve onların suları vücuda girdiklerinde güçlü antioksidan aktivite gösterirler. Bu etkinlikleri ile kötü kolesterolü engelleyici ve hipertansiyon, kalp krizi ve kalp ritim bozukluğu gibi kardiovasküler hastalıkların gelişme riskini düşürücü potansiyel bir etkinlik gösterirler. Ayrıca damar içi pıhtılaşma riskini de azaltabilirler.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo verdiriyor, hastalıklardan koruyor: Kış salatası!
Kilo verdiriyor, hastalıklardan koruyor: Kış salatası!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim