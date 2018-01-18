Lıkır lıkır sağlık için!

Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için ise uzmanların tavsiye ettiği gibi sağlıklı beslenmek ve sebze-meyve tüketimine ağırlık vermek gerekiyor.Özellikle meyveler, sağlık açısından faydalı oldukları kanıtlanmış fitokimyasallar içerir. Fitokimyasalların içerisinde de vitamin ve antioksidan özellik gösteren fenolik bileşenler bulunur. Bu döngü içerisinde tükettiğimiz meyveler bize sağlık olarak geri döner.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Yücecan’a göre, meyvelerden fayda sağlamak için onları mutlaka yemek gerekmiyor. Çoğumuzun asitli ve gazlı içeceklere tercih ettiği taze meyve suları da en az meyveler kadar yararlı. Bazı meyve suları bizi enfeksiyonlara karşı korurken bazıları da bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

Şeftali suyu

Fenolik bileşikler ve beta karoten açısından zengin olan şeftali suyu, hastalıklara karşı savunma sisteminin oluşumuna yardımcı olur. Sindirim, solunum, üreme ve görme organlarını dıştan gelecek mikroplardan koruyan epitel hücrelerin çalıştırır.

Vişne suyu

Stresin zararlı etkilerini azaltır. Yüksek oranda polifenolik bileşen içerdiğinden kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalık risklerinin azaltılmasında potansiyel bir etkiye sahip.

Kayısı suyu

Bir bardak kayısı suyu,günlük A vitamini gereksiniminin 4-8 yaş grubu için yüzde 48’ini, 9-13 yaş grubu için yüzde 32’sini, 14 yaş ve sonrası erkekler için yüzde 21’ini, 14 yaş ve sonrası kadınlar için ise yüzde 27’sini karşılar.

Portakal suyu

Yüksek miktarda C vitamini içeren portakal suyu, bağışıklık sisteminizi destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruyucu etkide bulunur. Bitkisel kaynaklı besinlerdeki demirin vücudunuzda emilmesine ve vücudunuzdaki yaralanma ve kesilmelerin iyileşmesine yardım eder.

Elma suyu

Güçlü bir antioksidan kaynağı. Yapılan çalışmalar elma tüketiminin hücresel hasarı önleyici bir etkisi olduğu; bazı kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar, astım, tip 2 diyabet, obezite gibi hastalık riskini azaltıcı potansiyel etkide bulunduğunu gösterir.

Üzüm suyu

Potasyum, vitamin C, folat, fenolik ve flavonoid bileşenlerden zengin. Hücrelere zarar veren bileşenlerin düzeyini azaltır. Kalp sağlığını ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu ve riski azaltıcı potansiyel bir etkisi olduğu belirtilir.

Nar suyu

Kalsiyum, potasyum ve içerdiği diğer bileşenlere bağlı olarak çok güçlü bir antioksidan. Buna bağlı olarak kötü kolesterol düzeyini düşürebilir, iyi kolesterol düzeyini yükseltebilir ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan basıncının düşürülmesinde etkili. Karaciğere koruyucu etkisi var

Domates suyu

Güçlü antioksidan özelliğinden dolayı zehirlenmeler ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Bazı kanser türleri, katarakt ve kalp damar hastalıklarının riskini azaltıcı potansiyel etkisi vardır. Kan basıncının düşürülmesinde de etkili.

Kırmızı meyvelerin suları

Frenk üzümü, yaban mersini, frambuaz, çilek ve mürver gibi kırmızı meyveler A, C, E vitamini ve diğer bileşenler açısından çok zengindir. Bu meyveler ve onların suları vücuda girdiklerinde güçlü antioksidan aktivite gösterirler. Bu etkinlikleri ile kötü kolesterolü engelleyici ve hipertansiyon, kalp krizi ve kalp ritim bozukluğu gibi kardiovasküler hastalıkların gelişme riskini düşürücü potansiyel bir etkinlik gösterirler. Ayrıca damar içi pıhtılaşma riskini de azaltabilirler.