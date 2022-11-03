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Limonun ciddi yan etkileri

Tek başına tüketildiğinde herkes sevmez ama tarifleri tatlandırmak için harika bir besin olan limonların kullanım olanakları çok çeşitlidir. Ancak bazı durumlarda limonlar zararlı etki gösterebilir...

03 Kasım 2022 Perşembe 23:42
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Limonun ciddi yan etkileri



Orta boy bir limon, ortalama bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını karşılarken, kalori ve karbonhidrat bakımından son derece düşüktür. İyi bir folik asit ve potasyum kaynağıdır.

Limon en çok C vitamini içeriği ile bilinir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin oluşumunu uyararak bağışıklık sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynadığı ve ayrıca antiviral üreten bağışıklık hücrelerini koruduğu iyi bilinmektedir. Ayrıca bir antioksidan olarak zararlı serbest radikalleri bağlayarak sağlığın uzun süreli korunmasına da katkı sağlar.


Limonun 10 ciddi yan etkisi
Ancak limon tüketimi belirli yan etkileri de beraberinde getirir. İşte limonun 10 ciddi yan etkisi.

Yetersiz bağırsak hareketleri

Her gün çok fazla limon suyu tüketirseniz, midenizin ağrıması muhtemeldir. Sindirim sistemimiz bunun çoğunu bir kerede sindiremez, bu nedenle midenin asit içeriği uzun süre yüksek olacaktır. Sonuç olarak, sindirim sisteminin mukoza zarı tahriş olur ve bu da mide ağrısına ve yetersiz bağırsak hareketlerine yol açar.

Reflü

Limon, reflünün en yaygın gıda tetikleyicilerinden biridir. Limondaki asitler gastroorbital bölgeyi (mideyi yemek borusundan ayıran kas) zayıflatabilir, böylece mide asidi üretimini uyarır ve zarar görmüş yemek borusunu tahriş edebilir. Bunlar mide ekşimesi, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve daha fazlasını içeren reflü semptomlarını tetikleyebilir.

Ülser

Aşırı limon tüketimi, sindirim sisteminin iç duvarını tahrip eden ve ülserlere yol açan asit üretimini uyarır.

Böbrek taşı

Limon suyuna ek olarak, limon kabuğu dünya çapında fırıncılıkta ve yemek pişirmede kullanılmaktadır. Ancak limon kabuğu çok fazla oksalat içerir. Vücutta kristalleşirler. Emilmeyen bu maddeşer böbreklerde sertleşerek böbrek taşlarına yol açar.

Artan demir emilimi

Aşırı limon tüketimi, demir emilim sürecini hızlandırmak için sindirim sistemini uyarabilir. Sonuç olarak vücudumuzdaki demir miktarı olması gerekenden çok daha fazla olabilir. Bu ayrıca hemokromatozise yol açabilir.

Sık idrara çıkma dürtüsü

Limonların asitliği kısmen yüksek C vitamini konsantrasyonundan kaynaklanmaktadır. Önemli ve faydalı bir vitamin olmasına rağmen aynı zamanda doğal bir idrar söktürücüdür. Aşırı limon tüketimi, idrara çıkma isteğinin artmasına neden olur.

Migren ve baş ağrısı

Araştırmalar, limon tüketiminin sıklıkla migren ve baş ağrılarının arkasında olduğunu kanıtlıyor. Beyindeki kan dolaşımını aniden uyaran tiramin adı verilen önemli miktarda bir amino asit içerir. Bu, akut migrenlere ve kronik basınca bağlı baş ağrılarına yol açabilir.

Ağız sorunları

Çiğ limon veya limon suyu tüketmek dişlere zarar verebilir ve ağız iltihabına ve diş çürümesine neden olabilir. Limonlarda bulunan sitrik asit ve askorbik asit, diş minesine ciddi şekilde zarar verebilir. Bu, diş çürümesine, diş renginin değişmesine, diş dokusunun kaybına ve diğer sorunlara yol açabilir.

Güneş yanığı

Limon suyu cilt üzerinde iyi bir şekilde kullanılabilir, ancak bu durumda güneş yanığına yol açabileceğinden güneş ışığından kaçınmalısınız. Bu sorun daha çok açık tenli kişilerde görülür.

Kaba ve kırılgan saç

Kesinlikle zaman zaman saç bakımınızda limon kullanmakta fayda var ama çok sık yapmayın çünkü saçın zarar görmesine neden olabilir. Sitrik asit saç derisini kurutur ve saç köklerini zayıflatır. Yani bukleleriniz kabalaşır ve saçlarınız dökülmeye başlar.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkLİMON
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