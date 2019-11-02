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'Lösemi Tedavi Edilebilen Bir Hastalık'

02 Kasım 2019 Cumartesi 14:56
'Lösemi Tedavi Edilebilen Bir Hastalık'

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğünce, löseminin çocukluk çağında görülenler arasında tedavi şansı en yüksek kanser olduğu belirtildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğünden, çocuklarda en sık görülen kanser türü olan lösemi hastalığıyla ilgili toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yazılı açıklama yapıldı.

Löseminin çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı en yüksek kanser türlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, modern tedavi protokolleri ile akut löseminin genel anlamda tedavi şansının yüzde 70-75 oranında olabileceği kaydedildi.

Bazı lösemi tiplerinde bu oranın yüzde 90'ın üzerine çıkabildiği aktarılan açıklamada, halk arasında kan kanseri olarak da bilinen ve tedavi edilebilen bir hastalık olan löseminin, diğer hücrelere dönüşme özelliği olan hücrelerde görülen bir kanser türü olduğu, bu hastalığın sıklıkla beyaz kürelerin öncül hücrelerinde başladığı anlatıldı.

Açıklamada, sıklıkla çocuklarda görülen lösemi tedavi edilmediği takdirde kısa sürede hastanın kaybıyla sonuçlanabileceği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"En sık akut tipi görülen çocukluk çağı lösemilerinin 3/4'ü akut lenfositik lösemi tipinde oluyor. Bunu akut myeloid lösemi takip ediyor. Kronik lösemi ise çocuklarda nadir görülüyor. Lösemi çocuklarda lenf dokusunun en aktif dönemi olan genellikle 2 ila 5 yaş arasında görülüyor. Her şeyden önce tüm kanserler gibi lösemi de genetik bir hastalık, yani vücudumuzdaki kanser önleyici veya kanser yapıcı genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda ortaya çıkıyor. Bu bozulmayı kolaylaştıran faktörler arasında iyonizan radyasyon, bazı virüsler, bazı kimyasal maddeler ve bazı genetik hastalıklar yer alıyor."

Açıklamada, löseminin klinik belirtilerinin birçok hastalık ile karıştırılabileceği belirtilerek, halsizlik, iştahsızlık, solukluk, düşmeyen ateş, deride morluklar veya küçük kırmızı kanama odakları, burun ve diş etlerinde kanama, karında şişlik, lenf bezlerinde büyüme, kol ve bacak ağrıları gibi belirtilerden birinin veya birkaçının olması durumunda, vakit kaybetmeden çocuk kan ve kanser hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği vurgulandı.

Lösemi tedavisinin, tam donanımlı, çocuk kan ve kanser hastalıkları bölümü bulunan bir hastanede ve bu alanda uzman hekimler tarafından yapılması gerektiği kaydedildi.

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LösemiTedaviHastalıkAbdi İbrahim Medikal DirektörlüğüSağlıkHaber
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