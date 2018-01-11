Manganez ne işe yarar?

Sağlıklı bir beyin, sinir ve sindirim sistemie, işlevini yerine getiren böbreklere, kalp ve damarlara sahip olabilmek için vücudun manganeze ihtiyacı var.

Manganez nedir? Manganezin faydaları nelerdir?

Manganez kalsiyum emilimi, kemik gelişimi ve sağlığı, bağ dokular, proteinlerin sentezlenmesi, besinlerin enerjiye dönüştürülmesi için gerekli olan bir mineraldir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar, kan şekerini düzenler.

Manganez nelerde bulunur?

Maden suyu, yumurta, tahıllar, ıspanak, bezelye, kuşkonmaz, kahverengi pirinç, fındık, ceviz, badem, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, soya, yeşil fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, böğürtlen ve istiridye manganez yönünden zengin besinler arasındadır.

Manganez eksikliği belirtileri nelerdir?

Kronik yorgunluk, kilo kaybı, unutkanlık, asabiyet, öğrenme ve anlama güçlüğü, cinsel isteksizlik manganez eksikliğinden kaynaklanabilir.

Manganez eksikliği nelere yol açar?

Salgı bezleri, sindirim sistemi, beyin ve sinir sistemi, kaslar böbrekler, kalp ve damarlar manganez eksikliğinden olumsuz yönde etkilenir.