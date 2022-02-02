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Manyetik toplar kanser hücrelerini yok ediyor

İngiliz bilim insanları bir MRI makinesi tarafından kontrol edilen manyetik topların, kanser tümörlerini yok etmek için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:47
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Manyetik toplar kanser hücrelerini yok ediyor
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Londra Üniversitesi’nden bilim insanları , bilye büyüklüğünde bir cihazın kanserli büyüyen hücrelerin merkezine gönderilebileceğini keşfetti.

Normalde kanseri teşhis etmek için kullanılan bir MRI makinesi farelerde, krom kaplı çelik bilyeyi vücutta yönlendirdi.

45 saniyede 55 derecelik bir sıcaklığa ulaşılmasının ardından hedeflenen patlama ile yakındaki sağlıklı dokuya zarar vermeden kanser hücreleri hızla yok edildi.

Kanserli farelerde kullanıldığında, tedavi 33 gün içinde tüm tümörleri yok etti.

Farelerde topun tümöre doğru yönlendirilmesi, patlatılması ve ardından çekirdeğin çıkarılması dahil tüm prosedür beş dakika sürdü.

İnsanlarda bunun sadece 30 dakika süreceği belirtiliyor.

Her çeşit kanser için kullanılabilir

Domuzların beyinlerinde de test edilen cihazın bu yıl içinde prostat kanseri hastalarında denenmeye başlanacak.

Ancak bilim adamları bunun herhangi bir kanser için de kullanılabileceğini söylüyor.

Profesör Mark Lythgoe "Birçok insan, bir tümöre manyetik bir top gönderebileceğimize ve onu hareket ettirmek için bir MRI makinesi kullanabileceğimize çok şüpheyle bakıyordu.Ancak bu, insanların sadece kanserlerini teşhis etmek için değil, aynı zamanda tümörü ısıtarak tedavi etmek için yerel hastanelerine gidip MR çektirebileceklerini gösteriyor”dedi.

Ülke genelinde bunu yapmak için dönüştürülebilecek binlerce MRI makinesi bulunuyor.

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