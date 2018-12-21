Marihuana spermde genetik değişikliklere yol açıyor

ABD'de özellikle şirketlerin talebiyle yasal erişimin yaygınlaştığı marihuana ya da diğer bir deyişle esrar üzerine yapılan araştırmalar, sağlık risklerine ve olumsuz etkilere dikkat çekiyor.

Duke Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan ve sonuçları "Epigenetics" adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, sperm sayısını azalttığı belirtilen marihuananın üreme üzerindeki etkisi bununla sınırlı değil. Bilim insanlarının elde ettiği yeni bulgular, bu uyuşturucunun spermde genetik değişikliklere neden olduğunu gösteriyor ve durumun potansiyel bir bebeğin sağlığı için de riskli olabileceğine dikkat çekiliyor.

Çalışma kapsamında her hafta marihuana içen 24 erkeğin spermleri, bu uyuşturucuyu son altı ay boyunca hiç kullanmamış ve hayatları boyunca on kereden fazla içmemiş kişilerin spermleriyle karşılaştırıldı.

Bunun yanı sıra bir grup sıçana marihuanadaki psikoaktif madde tetrahidrokanabinol (THC) verilirken, THC'ye maruz kalmamış bir grup sıçandan alınan örnekler karşılaştırıldı.

YAPISAL VE DÜZENLEYİCİ DEĞİŞİKLİKLERİ TETİKLİYOR

Araştırmada, hem insanlarda hem sıçanlarda marihuananın sperm hücrelerindeki genlerin çalışma şeklini değiştirdiği görüldü. THC her iki türde de yüzlerce farklı gende etkilere yol açtı. Buna göre THC epigenetik özellikleri etkiliyor, spermlerin DNA'sındaki yapısal ve düzenleyici değişiklikleri tetikliyor.

Marihuananın etken maddesinin temel olarak vücut organlarının tam boyutlarına ulaşmalarına yardım eden, gelişim sırasında büyümeyi düzenleyen ve kanserde ve tümörlerin baskılanmasında rol oynayan genler üzerindedeğişikliklere yol açtığı belirlendi.

NE KADAR ÇOK İÇİLİRSE DEĞİŞİKLİK O DERECE BELİRGİNLEŞİYOR

Bilim insanları ayrıca, erkeklerin idrarındaki THC konsantrasyonu ne kadar yüksekse, spermlerindeki genetik değişikliklerin de o derece daha belirgin olduğu sonucuna ulaştılar.Duke ekibi araştırmaya daha büyük gruplarla devam etmeyi planlıyor. Marihuana kullanmayı bırakan erkeklerde spermlerdeki değişikliklerin tersine dönüp dönmediğini araştırmayı amaçlıyorlar. Ayrıca marihuananın etkisiyle değişikliğe uğramış sperm ile doğan bebeklerin göbek kordon kanı test edilerek, bebeğin herhangi bir epigenetik değişiklik taşıyıp taşımadığı da belirlenecek.

GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR OLABİLİR

THC tarafından tetiklenen DNA değişikliklerinin kullanıcıların çocuklarına aktarılıp aktarılmadığını ve hangi etkilerin ortaya çıkabileceğini konunda henüz yeterli bilgi bulunmadığı belirtiliyor. Ancak bu değişikliklerin gelecek nesli etkiliyor olması ihtimal dahilinde.

Çalışmanın kıdemli yazarlarından Profesör Scott Kollins, elde edilen bulgular ışığında esrara yasal erişim konusunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.