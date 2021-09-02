Maske ne kadar koruyor?

ABD’de maske kullanımının corona virüsü engelleme üzerindeki etkileri üzerine yapılan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çalışma ortaya konuldu.

Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin corona virüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.

YÜZDE 9 KORUMA SAĞLIYOR

Bangladeş’in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde çalışmada, maske takmanın Covid-19’un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.

Corona virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yapılan maske araştırmalarının laboratuarlarda ve hastanelerde gerçekleşen daha küçük çalışmalar olduğu aktarılırken yeni bulguların gerçek dünya verileri olduğu bildirildi.

MASKE TAKMA ARTTIKÇA KORUMA DA ARTACAKTIR

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 29’unun sürekli maske taktığı aktarılırken, araştırmacılar maske takmanın daha evrensel olduğunu, onların sunduğu korumanın muhtemelen çok daha büyük olacağını söyledi.

California Üniversitesi çevre sağlığı bilimlerinde bilim insanı yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarlarından biri Laura Kwong, "Bu, insanların maske takmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı ve maskelerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bir laboratuvar çalışmasının kontrolünü dünyadaki insanların gerçek hayattaki eylemleriyle birleştiren gerçekten sağlam verilerdir" dedi.