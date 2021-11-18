Maske takmak Covid-19’a yakalanma riskini yüzde 53 azaltıyor

Dünyada hala aşının hala ulaşmadığı bölgelerin olduğu düşünüldüğünde pandemi uzun bir süre daha hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor. Bu durumu aşı karşıtları da eklenince, maske, hijyen ve sosyal mesafe Covid-19’a karşı önemini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgli yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, maske takıldığında Covid-19 bulaşma oranının yüzde 53 azaldığını keşfetti.

DÖRT ÜLKEDE YAPILDI

Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Çin'deki halk sağlığı uzmanları tarafından yürütülen yeni araştırma, maske takmanın Covid-19 bulaşma oranını önemli ölçüde azaltabileceğini buldu.

British Medical Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, maske takmanın Covid-19’a yakalanma olasılığını yüzde 53 oranında azalttığını koydu.

Çalışmanın yazarları, "Bu sistematik inceleme, el yıkama, maske takma ve fiziksel mesafeyi de içeren çeşitli kişisel koruyucu ve sosyal önlemlerin Covid-19 insidansında azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

SOSYAL MESAFE NE KADAR ETKİLİYOR?

Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca sosyal mesafenin Covid-19’un yaygınlığını yüzde 25 oranında azalttığını buldu.

Araştırmacılar, çalışmada aynı zamanda karantina uygulamalarının faydalarına da değindi. Ancak, bunun sürdürülebilir olmadığını ve "daha özel müdahalelere" ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Bu noktada maske takma ve aşılamanın devreye girdiğini belirttiler:

"Dünya çapında, hükümet ve halk sağlığı kuruluşları, çeşitli halk sağlığı önlemleri uygulayarak Covid-19 yayılmasını hafifletiyor, Bulgularımız maske takma ve fiziksel mesafenin uygulanması yoluyla Covid-19 bulaş oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma tespit etti.”

Öte yandan araştırmacılar, küresel olarak daha yaygın aşılama seviyelerine ulaşıldığında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi:

"Covid-19 pandemisinin daha fazla kontrolünün, yalnızca yüksek aşılama kapsamına ve etkinliğine değil, aynı zamanda etkili ve sürdürülebilir halk sağlığı önlemlerine devam eden bağlılığa da bağlı olması muhtemeldir."