Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!

Soğuklar bastırdı, sıcak su torbaları geçen sene kaldırıldıkları yerlerden çıkarılmaya başlandı bile... Peki, sıcak su torbalarını doğru kullanmayı biliyor muyuz dersiniz? Sıcak su torbaları, her ağrıya iyi gelmeyebilir.

DİKKAT! HAYATINIZDAN OLABİLİRSİNİZ...

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan olan sıcak su torbası doğru kullanıldığı zaman faydalı oluyor. Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: "Ağrıyan her bölgeye sıcak uygulamayın, hayatınızdan olabilirsiniz! örneğin; sıcak, apandisiti patlatarak kişinin ölümüne bile neden olabilir."

"SOĞUK ALGINLIĞINDA BUZ KULLANIN"

İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakani Hazar, apandisite dikkat çekerek, sıcak su torbası kullanımıyla ilgili şunları söyledi: "Sıcak su torbası sırtta olan kas ağrılarında veya böbrek taşı ağrılarında kullanılabilir. Başka ağrılarda kullanılması doğru değildir. Örneğin akut apandisit tanısı almış bir hasta, ağrıyı geçirmek için bilinçsizce sıcak su torbası kullandığında bu durum apandistin patlamasına ve hastanın ölümüne neden olabilir. Soğuk algınlığına bağlı eklem ağrılarının sebebi, hastalıkla savaş sırasında oluşan bazı metabolik nedenlerdir. Bu ağrıların geçmesi için öncelikle mevcut hastalığın tedavisine başlanmalıdır. C vitamini, istirahat ve ilaç tedavisine başlanmış olmalıdır. Bu hastalıklara çoğunlukla ateş eşlik ettiği için de hem ağrıyı azaltmak hem de ateşin düşmesini sağlamak için buz tedavisi faydalı olacaktır.

İltihabi olan ağrılar genellikle uzun süre devam etmez ama eklem, omurga, karın veya belde olan ağrılar durmadan devam ediyorsa bu ağrıları daha ileri tetkiklerle mutlaka takip etmek ve altında yatan nedeni tespit etmek gerekir.”

BOYUN VE BEL TUTULMASINA SICAK UYGULAMA İYİ GELİR Mİ?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Yavuz, bazı durumlarda sıcak uygulama değil aksine soğuk uygulama yapmak gerektiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Yavuz, "Yeni başlayan eklem ağrılarında veya yeni oluşmuş travma sonucu oluşan eklem ağrılarında, ödem ve şişliği azaltmak amacıyla sıcak su torbası yerine ilk 3-4 gün soğuk uygulama daha etkilidir. Sıcak uygulama, özellikle kronik dediğimiz yani haftalardır veya daha uzun süre devam eden eklem ağrılarında kullanılabilir. Bunun yanında yeni başlayan boyun veya bel tutulması ve spazmlarında sıcak uygulama kasların gevşemesini sağlayarak ağrıyı azaltmaktadır.

Dinmeyen ağrılar açısından akla gelebilecek hastalıklar arasında en sık gördüğümüz grup romatizmal hastalıklardır. Öte yandan eklem çevresi tendon ve bağ hastalıkları, enfeksiyon, kireçlenme ve malignite dediğimiz kanser varlığı diğer akla gelebilecek ve ihmal edilmemesi gereken ağrı nedenleridir.”