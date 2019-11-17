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Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?

Uykuya etkileri üzerinde tartışılan mavi ışık aslında sağlık için gerekli. Ancak geceleri mavi ışığa maruz kalmak vücut saatini ciddi şekilde bozuyor. Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Burcu Örmeci, "Mavi ışığa maruz kalmış gelişme çağındaki çocuklarda bellek oldukça zayıf olur" diyerek önemli bilgiler verdi.

17 Kasım 2019 Pazar 17:04
Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?

Son günlerde üzerinde çok fazla konuşulan mavi ışığın zararlı bir ışık gibi algılandığını söyleyen Doç.Dr. Burcu Örmeci, bu noktada asıl önemli olan noktanın maruziyet süresi ve zamanı olduğunu söyledi. Mavi ışığın güneşten gelen ve gündüz gördüğümüz kısmının bizim sağlıklı yaşamamız ve sağlıklı uyumamız için çok gerekli olduğunu belirten Doç.Dr. Örmeci, “Sorun mavi ışığın mavi olmasında değil, mavi ışığa gece maruz kalmamızda. Gece ışığa maruz kalmamamız gerekiyor normalde veya maruz kaldığımız ışığın daha yumuşak, sarı tonlarda olması gerekiyor ancak yine de bunun süresinin çok uzun olmaması gerekli.

Uyku hormonları sentezlenemiyor

Mavi ışığa gece maruz kaldığımızda vücut saatimiz ve uyku dengemiz bozuluyor. Melatonin hormonunda karışıklıklar ortaya çıkarak sentezlenmemeye başlıyor. Bu durum da uykumuzun hem kalitesini hem süresini hem de derinliğini etkiliyor” dedi.

'Sistemler arasında uyumsuzluk çıkıyor'

Uyku düzensizliğinin birçok sağlık sorununa da neden olabileceğine dikkat çeken Doç.Dr. Örmeci, sözlerine şöyle devam etti: “Vücudumuzun tüm sistemleri uykuda düzenleniyor. Dolayısıyla yeteri kadar uyunmadığında sistemler arasında uyumsuzluk çıkıyor. Bu durum da hormonel problemlerden, tansiyona, şekere, mide bağırsak hastalıklarından, eklem, kas, damar rahatsızlıklarına kadar birçok sorunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle kaliteli ve yeterli uyku çok önemli" dedi.

Kalıcı bellek bozuklukları ortaya çıkıyor

Özellikle gelişme çağında olan çocuklarda bellek güçlendirmenin ve hafıza oluşturmanın eğitim, öğretim için önemine işaret eden Doç.Dr. Örmeci, gece mavi ışığa maruz kalan çocuklarda da uyku sorunları ve beraberinde hafızayla ilgili problemlerin yaşanabileceğini anlattı.

Bilgiler uyku sırasında kalıcı hale geliyor

"Çok net bildiğimiz bir gerçek var ki bellek güçlendirme ve hafıza uykuda gerçekleşir. Yani çocuğun bütün gün öğrendiği bilgiler ancak uyku sırasında beyinde kalıcı olarak protein sentezleri haline getirip yerleştirilir. Gece mavi ışığa maruz kalındığı zaman, yetişkinler gibi çocukların da uykuları bozulacaktır.

Güzel uyuyamayan bir çocuk istediği kadar yoğun çalışsın, gündüz aldığı bilgileri beynine kalıcı olarak yerleştiremeyecektir. Uzun vadede mavi ışığa maruz kalarak büyüyen bir çocuk ile mavi ışığa maruz kalmadan büyümüş bir çocuk arasındaki en büyük fark bellekte ortaya çıkar. Mavi ışığa maruz kalmış çocuklarda bellek oldukça zayıf olur."

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Anahtar Kelimeler:
MaviışıkGECEHaberKıbrıs
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