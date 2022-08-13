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Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!

Türkiye ve Güney Kıbrıs dahil 80’den fazla ülkeye yayılan ve hızlı vaka artışı nedeniyle endişelere yol açan maymun çiçeği virüsünün ismiyle ilgili tartışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nden dikkat çeken bir adım geldi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:04
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Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüsün ardından dünyada yeni salgın paniğine yol açan ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği hastalığının ismini değiştirmeyi planlıyor.

Afrika'da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün isminin “ırkçılık ve ayrımcılığa sebep olabileceği” eleştirileri uzun süredir tartışma yaratıyor. Birçok uzman, hastalıkların adını coğrafi bölgelerden ve hayvanlardan almaması gerektiğine ve maymun çiçeğinin “Afrika kökenli” bir hastalık olduğu algısının ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekiyor.

BREZİLYA’DA MAYMUNLAR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bir süre önce Brezilya’da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle birçok maymunun öldürülmesi de hastalığın ismiyle ilgili tartışmaları alevlendirmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün adını değiştirmek istediklerini söylemişti.

DSÖ son olarak da hastalığın ismini değiştirmek için bir açık forum düzenlediğini duyurdu. Örgütten dün yapılan açıklamada, bilim insanlarıyla bu hafta yapılan toplantının ardından isim değişikliğine gitme kararı alındığı belirtilerek kamuoyuna da önerileri kendilerine iletme çağrısı yapıldı. Maymun çiçeği varyantlarına coğrafi bölgeleri çağrıştırmayan yeni isimler verildi.

Maymun çiçeği virüsü ilk defa 1958'de maymunlarda görülmüş, son yıllarda Afrika’da çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı. DSÖ'nün acil durum ilan ettiği son salgında ise vaka sayısı 31 bini geçerken 10'dan fazla kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖMaymun çiçeği Hastalı
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