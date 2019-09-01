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Meme estetiğinde bunlara dikkat

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran meme estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:17
Meme estetiğinde bunlara dikkat

Başaran, meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını söyledi.

Başaran, meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktörü şöyle sıraladı:

“İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir

İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir

İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında), Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında), Transaksiller (koltuk altından), Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant yerleştirme: Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan, Kas zarı altına

İmplant tipi: Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:

Meme boyutunun büyütülmesi 
Asimetrik memelerin düzeltilmesi 
Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması 
Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması 
Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi 
Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte 
Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte 
Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla”

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