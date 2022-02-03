Künye
Kıbrıs 16
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu

Meme kanserini tetikliyor! Sakın yemeyin

Kadınların en büyük sorunlarından biri olan meme kanseri riski yediğimiz gıdalarla, dışarıdan aldığımız radyasyonlarla daha da artıyor. Son yapılan araştırmalara göre özellikle hamur işlerinde oldukça kullanılan margarinin de meme kanseri riskini arttırabileceği öğrenildi. İşte detaylar…

03 Şubat 2022 Perşembe 15:53
589 Okunma
Meme kanserini tetikliyor! Sakın yemeyin
banner108

50 yaşından sonra meme kanseri riski çok daha fazla artış gösteriyor. Genel Cerrahi ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “Annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi, hiç doğum yapmamış olmak, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek, yetersiz beslenme, doymamış yağları (margarinleri) aşırı tüketmek ve fazla kilo meme kanseri riskini tetikleyen faktörler arasındadır” dedi.

“YETERSİZ BESLENME VE FAZLA KİLO GİBİ BİRÇOK ETKEN HASTALIĞA YOL AÇABİLİYOR”

Prof. Dr. Serdar Yol, meme kanserinin en çok 40-50 yaş ve sonrasında ortaya çıktığını vurguladı.Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de gelişen teknoloji, değişen yaşam koşulları, çalışma şartları, yetersiz beslenme ve kilo gibi birçok etkenin bu hastalığa yol açabildiğini söyleyen Prof. Dr. Serdar Yol, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

“HİÇ DOĞUM YAPMAMAK VEYA İLK DOĞUMU 35 YAŞ ÜZERİ YAPMAK RİSKİ ARTTIRIYOR”

Meme kanseri için kesinleşmiş risk faktörlerini sıralayan Prof. Dr. Serdar yaptığı açıklamada “Yaşın ileri olması (45-55 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar), annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi veya annenin her iki memesinde de meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu 35 yaşın üstünde yapmak (20 yaş altında doğum yapanlarda meme kanseri daha az görülür), emzirememek, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek (55 yaş üstü), menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık, yumurtalık ya da rahim kanseri olmak, beslenmede doymamış yağların aşırı kullanımı (margarinler) meme kanseri riskini artırıyor” dedi.

“20 YAŞ İTİBARİ İLE MUAYENE ETMEK GEREKİYOR”

Meme kanserinin en sık 50 yaş üzerinde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yol, şu bilgileri paylaştı:

"Meme kanserine en sık 50 yaş üzeri kadınlarda rastlanır ancak bu gençlerde meme kanseri olmayacağı anlamına gelmez. 20 yaş itibari ile kişinin ayda bir kendisinin, yılda bir doktorunun yapmış olduğu muayene çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır. Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor. Memede veya koltuk altında ele gelen kitle (sertlik, şişlik), meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma), meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü), memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.), bu belirtilerden en az biri var ise hemen doktora gösterilmesi gerekmektedir."

“ERKEN TANI SAYESİNDE ÖLÜMLER YARIYA İNDİ”

Erken tanının meme kanserinde yaşamı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yol, “Erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümler yarıya inmiştir” dedi. Meme kanserinin tedavi yöntemlerinden de bahseden Prof. Dr. Yol, "Meme kanseri tespit edilmiş hastaların kanserin boyutuna göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Erken dönemde gelen hastaların tedavisinde memesinin tamamı alınmamakta, sadece tümörlü kısım etrafındaki sağlam doku ile çıkartılmaktadır. Eğer koltuk altında yayılma varsa, tedaviye radyoterapi veya kemoterapi ilave edilmektedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!
Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!
Omicron'a karşı çapraz bağışıklık umudu
Omicron'a karşı çapraz bağışıklık umudu
Manyetik toplar kanser hücrelerini yok ediyor
Manyetik toplar kanser hücrelerini yok ediyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim