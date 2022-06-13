Menapozun etkilerini azaltabilirsiniz!

Menopoz döneminde yumurtalıklardaki folikül miktarı azalarak östrojen üretiminin azalmasına neden oluyor. Zamanla östrojen üretimi kesiliyor ve adet döngüsü bitiyor. Menopoz sürecinden sonra üreme olmuyor. Menopoz her kadının yaşayacağı durumlardan olsa da etkileri tedirginlik yaşanmasına neden oluyor. Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, özellikle 45-55 yaş arasındaki kadınlarda sıklıkla rastlanan menopozun hafif geçirilmesi noktasında önemli tavsiyelerde bulundu.

Ateş basması en çok yaşanan belirtilerdir

Kadınların 45-55 yaş arasında karşılaştığı menopozun ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde ortaya çıkan farklıklar gibi durumlarla kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Şen, kadınların menopoza kesin olarak girdiğinin göstergesinin ise 12 ay boyunca kesintisiz adet dönemi yaşamamaları ve hormonal olarak östrojen düzeylerinin belirli bir seviyenin altında olması olduğunu söyledi. Op. Dr. Şen, “Menopoz başlangıcı son regl olarak bilinir ve bundan bir iki yıl önce ise düzensizlikler yaşanmaya başlar. Özellikle ateş basması ise kadınlar tarafından en çok yaşanılan belirtidir. Hatta bu durum kişileri gece uykudan uyandıracak şekilde de yaşanabilir ve uyku düzensizliği yaratabilir. İdrar kaçırma, yaparken yanma ya da sıklıkla çıkma, vajina kayganlığının azalması, cinsel isteksizlik, kilo alımı ve de yaşlanma korkusu ile beraber gelen psikolojik etkiler rastlanan diğer olaylardır. Bazı kadınlar ise herhangi bir belirti olmadan menopoz dönemini atlatabilir” dedi.

Egzersiz ve yogadan yardım alın

40 yaş altı kadınlarda görülen menopoza, belirli parametrelerin de olması halinde erken menopoz denildiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, önlenemeyen bir konu olmasına rağmen geciktirmenin sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğunu vurguladı. Menopozu hafif geçirmeyi sağlayacak önerileri de açıklayan Op. Dr. Şen, “Menopozun doğal bir süreç olduğunu kabul edin ve vücudunuzla barışık olmaktan vazgeçmeyin. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Düzenli bir şekilde yapılan egzersiz ve yogadan yardım alın. Bu durumu tek başınıza atlamak yerine ailenizin ve de arkadaşlarınızın desteğiyle ilerleyin. Eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Böylece kabullenmeniz daha kolay hale gelecektir. Ayrıca bu süreçte biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavileri, doktor kontrolünde östrojen tedavileri ve bitkisel desteklerden fayda görmeniz bir hayli yüksek. Bu süreçte doktor kontrolleri atlanmamalı. Yaşanılan belirtiler mutlaka başvurulan uzmanla paylaşılmalı. Yapılacak testler bu dönemde oldukça önemli” diye konuştu.