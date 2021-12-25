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Meniere

Odyolog Ali Ferdal'ın bugünkü köşe yazısı...

25 Aralık 2021 Cumartesi 09:44
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Meniere
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Merhaba değerli okur severler bugün sizlere Meniere hastalığından bahsedeceğim.

Meniere, baş dönmesi (vertigo) ve işitme kaybına yol açabilen bir iç kulak hastalığıdır. Meniere hastalığı 15-150/100.000 kişide görülür. Her yaştan insanı etkileyebilsede, 40'lı ve 50'li yaşlardaki kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Kronik bir durum olarak kabul edilir, ancak çeşitli tedaviler semptomları hafifletmeye ve yaşamınız üzerindeki etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Meniere hastalığı iç kulakta endolenf adı verilen sıvı basıncının artması sonucunda oluşur ve bu basıncın hangi neden ile oluştuğu tam bilinmese de viral enfeksiyon, genetik eğilim ve reapsorpsiyon bozukluğu gibi nedeneler ve birden çok patolojinin kombinasyonundan oluştuğu düşünülmektedir.

Meniere hastalığının en sık gözlenen semptomları aşağıdakilerdir:

Ani baş dönmesi

Kulakta dolgunluk hissi

Tinnitus

İşitme kaybı

Semptomlar ve semptom süreleri kişiden kişiye değişir. Bazı kişiler gün içinde birçok atak geçirirken, bazıları ise daha seyrek atak geçirir . Hastalığı teşhis etmek için semptomlarınızın kronik olması gerekir. Tüm bu semptomlar tek başına veya başka hastalıklarla ilişkili olabileceğinden, Meniere'nin teşhis edilmesi bazen zor olabilir. Semptomlar genellikle kulakta basınç hissi ile başlar, ardından kulak çınlaması, işitme kaybı ve vertigo gelir.

Böyle bir durumda ilk olarak kulak burun boğaz doktorunuza ulaşmanız gerek, ardından sizden detaylı bir hikaye alınması gerekir ki olası patoloji hakkında şüpheler oluşsun ve gerekli testler yapılsın. Bu noktada verdiğiniz cevaplar çok önemlidir. Tanı koyulurken yapılan test sonuçlarının meniere hastalığını işaret etmesi için size başlıca işitme testi ve vestibüler testler yapılır. Yine de patoloji hakkında düşünülen tanıdan emin olmak için MRI kullanılır.

Öngörülemeyen vertigo atakları ve kalıcı işitme kaybı olasılığı Meniere hastalığının en zor sorunları olabilir. Hastalık beklenmedik bir şekilde hayatınızı kesintiye uğratabilir, yorgunluğa ve strese neden olabilir. Vertigo dengenizi kaybetmenize neden olarak düşme ve kaza riskinizi artırabilir. Oluşabilecek kaza risklerini azaltmak ve işitme kaybı için bir odyolog ile rehabilitasyon sürecine başlamanız kısa sürede semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Rehabilitasyon sürecine ek olarak kendi hayatınızda yapmanız gereken değişiklikler olması önerilir. Bu öneriler, hayatınızda tuz kullanımı kısıtlamanız, kullanıyorsanız sigarayı bırakmanız, alınan kafein miktarını azaltmanız olarak bildirilmiştir.

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Ali Ferdal
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