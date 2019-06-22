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Menopoz sonrası yüzdeki hızlı değişimin nedeni

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar, kadınların yüzlerinin menopoza girdikten sonra erkeklerden daha hızlı yaşlandığını tespit eden bir araştırmaya imza attı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:50
Menopoz sonrası yüzdeki hızlı değişimin nedeni

Bilim insanları, 88 kadın erkeğin yüzlerini analiz etti. Yüzlerindeki 585 ölçüm noktasını taradılar ve farklı yaşlardaki yetişkinlerin yüzlerindeki farklılıkları kıyasladılar.

Araştırmacılar, ‘American Journal of Physical Anthropology’de yayınlanan çalışma için 26 ila 90 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin yüzlerindeki farklı noktalarda gerçekleşen değişikliklerin haritasını çıkardılar.

40-50 yaş arasında yüzde yaşanan değişimlerin benzer oranlarda olduğu tespit edilirken, menopozun başladığı ortalama yaş olan 50’den sonra ise yaş bağlantılı değişimlerin kadınlarda hızla arttığı anlaşıldı.

60’TAN SONRA NORMAL SEVİYEYE DÖNÜYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 50 yaş üstü kadınlar hızlı şekilde gözlerin küçülmesi, burun ve kulakların uzaması ve yağ ile deri incelmesi nedeniyle yüzün düzleşmesi gibi gözle görülür farklılıklar tecrübe etti.

60 yaşından sonra ise bu süreç normal seviyeye geriliyor. Kadınlarda yaşlanmanın, menopoz sonrası östrojen hormonu kaybıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Östrojen hormonu, deriye elastikiyetini veren kolajen proteini üzerinde geniş çaplı etkilere sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Menopoz
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