Menopozla artan risk

Kadınların menopoz döneminde başvurdukları hormon replasman tedavisi, meme kanseri riskini yüzde 32 oranında arttırıyor.

SAYGIN bilim dergisi The Lancet’te yayımlanan araştırmaya göre, 50 ile 69 yaş arasındaki kadınların daha çok menopoz döneminde başvurdukları hormon replasman tedavisi (HRT), meme kanseri riskini yüzde 32 oranında arttırıyor.

SÜRE UZAYINCA KATLANIYOR

Araştırma, her 20 meme kanseri vakasından birinin HRT’den kaynaklandığını rapor ediyor. Tedavi süresi uzadıkça risk de artıyor. Araştırmaya göre HRT’ye 10 sene devam eden kadınlarda risk ikiye katlanıyor.