Mesleğiniz karpal tünel sendromuna yol açabilir !!!

Merhaba sevgili okurlar… Bu haftaki köşe yazımda özellikle masa başı çalışan meslek grubunda ve ev hanımlarında karşımıza sıkça çıkan ,ve kişilerin ciddi anlamda yaşam kalitesini etkileyen karpal tünel sendromundan bahsedeceğim.

Peki , karpal tünel sendromu nedir? Kimlerde ve neden karşımıza çıkar?

Karpal tünel sendromu, el ve kolda ağrı, karıncalanma ve uyuşmaya neden olan bir sinir sıkışması durumudur. Karpal tünel bilekte yer alan dar bir kanaldır. Bileğin bir tünele benzeyen bu kısmı median sinir ve tendonların eli ve önkolu birbirine bağlamasını sağlar. Ellerini kullanarak iş yapanlarda özellikle aynı el ve bilek hareketlerini sürekli tekrarlayan kişilerde daha fazla görülen sendrom, median sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkar.

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen karpal tünel sendromu 40-50 yaş aralığında daha sık gözlemlenmektedir.

Sürekli olarak ve ellerini desteklemeksizin bilgisayar klavyesi ve faresi kullananlarda,aşırı el işi yapanlar kadınlarda,müzik enstrümanı çalanlarda, ağır el aletleri ile çalışan marangoz ve bahçıvanlarda,titreşimli el aletlerine düzenli olarak maruz kalan teknisyenlerde çok sık meydana gelmektedir.

İlk bakışta zorlama ve darbelerle geliştiği düşünülse de karpal tünel sendromu obezite, alkol bağımlılığı ve diyabet gibi hastalıklar sonrasında ve hamilelikte de görülebilmektedir. Nadiren ise hipotiroid, üremi (kanda üre miktarının yüksek olması, amiloidoz (amiloid proteininin vücutta birikmesi), kalp ve damar sorunları, tendonitis (tendonlarda iltihaplanma) ve romatoid artrit gibi hastalıklar sırasında ortaya çıkabilmektedir.

Tanısı , Uzman doktor tarafından yapılan fiziki muayenesinin ardından ortaya çıkan bulgular ışığında yapılan, EMG testi sonrasında karpal tünel sendromu klinik bulgularla birleştirilerek kesin tanı konulmaktadır. Uzman muayenesinde el içerisine refleks çekici yardımıyla yapılan vuruşlara hastanın parmak uçlarında adeta elektro şok etkisi ile tepki vermesi klinik bulguların en fazla göze çarpanıdır. Ayrıca merkezi sinir sistemi üzerinde elektrofizyoloji metotları ile yapılan değerlendirmeler ışığında karpal tünel sendromu teşhisinde izlenecek farklı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hastanın durumuna göre uzmanın belirleyeceği tıbbi müdahale yöntemleri dışında multidisipliner yaklaşımların uygulandığı karpal tünel sendromu tedavisinde göze çarpan başka bir metot ise fizyoterapi teknikleridir. Tedavide holistik bakış açısı (Bütüncül bakış) tedavide sonuca ulaşmanın ana prensibini oluşturuyor.

Karpal tünel sendromunuzun nedenlerine bağlı olarak, fizyoterapi programı basamakları;

Günlük hayatın düzenlenmesi konusunda kapsamlı eğitim

El, parmak ve önkoldaki kasların gücünü geliştirmek için egzersizler

Boyun ve gövdenin duruşu ile sırt kaslarını geliştirmek için egzersizler

El bileği, el ve parmakların esnekliğini artırmak için germe egzersizleri

Ağrıyı hafifletmek için sıcak / soğuk tedavilerin ve elektroterapi ajanlarının kullanımı

Rahatsızlığı azaltmak için gece ateli kullanımı

Çalışma ortamı düzenlemeleri; Bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, bileğinizi bükerek çalışmaktan kaçınmak için klavyenin doğru hizalanması önemlidir. Ellerinizi ve bileğinizi titreşime maruz bırakan bir iş yapıyorsanız titreşim önleyici eldivenler gibi destekleyici ekipmanlar kullanabilirsiniz.



Fizik tedavinin amacı, ameliyat gerektirmeden semptomlarınızı azaltmak, olabildiğince aktif ve fonksiyonel olmanızı sağlamak ve normal iş, ev ve boş zaman aktivitelerinizi sürdürmenize yardımcı olarak yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Sağlıklı ve aktif günler dilerim…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel