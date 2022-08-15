Bildiğiniz gibi teknolojinin ilerlemesiyle beraber yanlış beslenme alışkanlıkları, yoğun stresli bir yaşam ve hareketsiz yaşam tarzında bir artış meydana gelmiştir. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen metabolik sendrom, modern çağın bir hastalığı olarak da kabul edilmektedir.

Peki, metabolik sendrom nedir?

Kalp damar hastalığı ve diyabet riskini artıran bazı etmenlerin bir arada bulunduğu tehlikeli bir hastalık tablosudur. Bu sebeple hastalığı meydana getiren risk faktörlerini yok etmek gerekmektedir. Tek tedavisi ise yaşam tarzını değiştirmektir.

Bu hastalığın pek çok belirtisi vardır. Aşağıdaki 5 durumdan en az 3 tanesinin bir arada bulunması metabolik sendrom varlığının göstergesidir.

Bel çevresi; erkeklerin 102 cm, kadınların 88 cm’n üstü ise.

Yüksek tansiyonunuz varsa.

İyi kolesterol (HDL) düşük ise.

Kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid yüksek ise.

Açlık kan şekeri normal değerlerden yüksek ise bir uzman tarafından kontrol edilmeniz iyi olacaktır.

Çünkü bu hastalık tedavi edilmediği takdirde Tip 2 diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kalp krizi ve felç gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi büyük önem taşımaktadır.

Peki, metabolik sendromu nasıl önleyebiliriz?

Daha öncede belirttiğim gibi tek yol yaşam tarzı değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği ise sağlıklı beslenmeyi ve harekete geçmeyi (egzersiz yapmayı) kapsar.

Örneğin;

1.Haftada en az 3 gün ortalama 40 dakika egzersiz yapın.

2.Sigara kullanıyorsanız bırakın.

3.Alkolü sınırlandırın.

4.Tuz tüketimini azaltın.

5.Uzmanlar eşliğinde beslenme tedavisi alarak ideal kilonuza ulaşın.

6.Düzenli olarak kan tahlili yapın.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.