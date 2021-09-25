Metabolizmamız neden yavaşlar?

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda kalp sağlığı, zihinsel aktivite, kas fonksiyonları ve yağ yakımı gibi pek çok vücut fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlayan ve en önemli faktörlerden biri olan metabolizma hızından bahsedeceğim. Cinsiyet, yaş, hormonlar, kas ve yağ oranı gibi pek çok faktörden etkilenen metabolizma hızı ideal kiloya sahip olmak ve vücut sağlığını geliştirmek adına oldukça önemlidir.

Peki, metabolizma hızı neden yavaşlar ve nasıl hızlandırılır?

1.Hareketsiz yaşam

Vücuttaki yağsız kas dokusu ne kadar fazla olursa bazal metabolizma hızı o kadar hızlı olur. Bu nedenle yağsız kas dokunuzu ne kadar arttırırsanız metabolizma hızınız da o kadar artacaktır. Ancak günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve artan iş yaşamı bizleri daha az hareket eder durumuna getirmiştir. Yeterince hareket etmemek ve yanlış beslenmek, yağsız kas dokusu yerine yağ dokusunda artışa neden olmaktadır. Bu durumun varlığında da metabolizma hızımızda yavaşlamalar meydana gelmektedir. Bu nedenle günde en az 1 saat boyunca tempolu yürüyüş yapmak metabolizmamızın hızlanmasında büyük bir rol oynayacaktır.

2.Uzun süreli açlıklar ve yanlış beslenme

Vücudumuz, düzgün ve sağlıklı çalışabilmesi için besinlere ve enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Zayıflamak amacıyla yapılan düşük kalorili diyetler ve uzun süreli aç kalma durumu hem sağlığımızı olumsuz anlamda etkilemektedir hem de metabolizmamızı yavaşlatmaktadır. Bu nedenden dolayı az ve sık beslenmek ve doğru besinleri tercih etmek metabolizma hızı için önemli bir rol oynamaktadır. Gün içinde az ve sık miktarda alınan besinler, sindirim sistemini sürekli olarak aktif halde tutar ve metabolizma hızının azalmamasını sağlar. Böylece hem aç kalmamış oluruz hem de sağlığımız adına olumlu katkılarda bulunuruz.

3.Su içmemek

Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için önemli olan su tüketimi, yeteri kadar alındığı zaman metabolizma hızını da olumlu anlamda etkilemektedir. Bu nedenden dolayı günde 2-2,5 litre su tüketimi yapıldığı takdirde hem yağ yakımını hem de metabolizmamızı desteklemiş oluruz.

4.Yetersiz uyku

Kaliteli uyku sağlıklı bir vücut için oldukça önemlidir. Yeteri kadar alınmayan ve kaliteli olmayan uyku, metabolizma hızını azalttığı için günde en az 7 saat uyumaya özen göstermeliyiz.

5.Hipotiroid

Vücutta tiroid hormonunun yetersiz üretilmesine bağlı gelişen hipotiroid, metabolizmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu durumun varlığında uzman desteği ile birlikte düzenli beslenerek ve egzersiz yaparak metabolizma hızına destek sağlanabilmektedir.

6.Stres-Kortizol hormonu

Sürekli olarak stres seviyesinin yükselmesi doğrultusunda vücutta salgılanan kortizol hormonu yağların depolanmasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Ancak bu durum zaman zaman oluşan stresle karıştırılmaması gerekmektedir. Stresten uzak kalmak için meditasyon gibi günlük aktiviteler yapmak sizin için faydalı olacaktır.

Metabolizma hızı insandan insana değişiklik gösterdiğini unutmamakla birlikte yukarıda da görmüş olduğunuz gibi pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Eğer metabolizma hızınızın yavaş olduğu bir uzman tarafından tespit edilmişse, hareketsiz yaşam tarzından kurtulup, düzenli ve dengeli beslenerek ve bol bol su içip kaliteli uyuyarak metabolizma hızınıza destek sağlayabilirsiniz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.