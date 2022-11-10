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"Metabolizmayı mahvediyor"

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalar gündem yaratıyor. Sık sık yediğimiz ve faydalı sandığımız bazı besinlerin oldukça zararlı olduğunu belirterek asla yememiz gerektiğini vurguluyor. İşte tiroidleri ve metabolizmayı bozan o tehlikeli yiyecek...

10 Kasım 2022 Perşembe 12:56
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"Metabolizmayı mahvediyor"



Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle son zamanlarda kahvaltılarda ve diyet programlarında sıklıkla tüketilen yulaf hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. GZT'nin YouTube kanalında konuşan Karatay, yulaf, midye ve birçok yiyecek hakkında uyardı.

YULAF İNSAN YİYECEĞİ DEĞİLDİR

Yulafla ilgili de ezber bozan bir açıklama yapan Karatay, yulafın at yiyeceği olduğunu söyledi. Yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını ifade etti. Yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti.

DIŞARIDAN ALINAN ÇİĞ KÖFTELERDEN UZAK DURUN

Her türlü işlenmiş gıdaya karşı çıktığını söyleyen Karatay, "Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

HAZIR MİDYELERİN PİRİNCİNE GÜVENMİYOR

"Midye yiyelim mi" sorusuna da Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi. Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

KAHVEYE ŞEKER VE TATLANDIRICI KULLANMAYIN

Canan Karatay kahvede tercihini Türk kahvesinden yana kullanıyor. Üstelik Türk kahvesinde şekere de karşı. Kahvenin önemli bir antioksidan olduğunu belirten Karatay, bitkilerini de telveyle beslediğini vurguladı. Karatay, "Kahvelerde süt tozu ve şuruplardan kaçınalım. Tatlandırıcılardan uzak duralım" dedi.

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