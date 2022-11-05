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Metabolizmayı yavaşlatır, kabızlığa neden olur.

Hipotiroidiniz varsa veya tiroidiniz az çalışıyorsa yorgunluk, depresyon, kabızlık ve diğer daha ciddi sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Neyse ki, belirli yiyecekleri yemek, vücudunuzun ne kadar iyi çalıştığında büyük bir rol oynayan boynunuzdaki kelebek şeklindeki küçük bir bez olan tiroidinizin etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir.

05 Kasım 2022 Cumartesi 11:23
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Metabolizmayı yavaşlatır, kabızlığa neden olur.



Tiroid, ruh halini, metabolizmayı, enerji seviyelerini, vücut ısısını, kalp atış hızını ve kan basıncını düzenleyen hormonlar üretir. Hipotiroidizm, bu bez vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli hormon üretmediğinde ortaya çıkar. Günlük tiroid hormonu replasman ilacı almak, tiroid hormon seviyenizi düzeltmenize ve semptomlarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Tiroid ilacı almanın yanı sıra, diğer sağlıklı yiyeceklerden bol miktarda protein içeren dengeli bir diyet yiyerek tiroid fonksiyonunu güçlendirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bir dahaki sefere alışverişe gittiğinizde, besin açısından zengin bu gıdaları almadan çıkmayın.

HİPOTİROİDİ OLANLAR NE YEMELİ?

OMEGA 3 KAYNAĞI BALIKLAR

Somon, alabalık, ton balığı veya sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri hipotiroidi olanlar için mükemmel bir tercihtir. Yönetilmeyen hipotiroidizm, "kötü" kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) daha yüksek seviyelerinin bir sonucu olarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Omega-3'lerin iltihabı azalttığı, bağışıklığa yardımcı olduğu ve kalp hastalığı riskini azalttığı biliniyor. Balık aynı zamanda en çok tiroidde yoğunlaşan ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan besinsel selenyum için iyi bir kaynaktır.

SELENYUM KAYNAĞI FINDIKLAR

Harika selenyum kaynağı olan fındık, her yere götürebileceğiniz kullanışlı bir atıştırmalıktır. Brezilya fındığı, macadamia fındığı ve tüm fındık türleri selenyum bakımından yüksektir. Fındıklar, tiroidin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Özellikle Brezilya fındığından sadece bir veya iki tane yemeniz yeterlidir; diğer kuruyemişlerle birlikte, günlük besinlerinizi almanız için küçük bir avuç yeterlidir. Not: Ceviz tiroid hormonu emilimini engelleyebilir, bu nedenle ilacınızı alırken onları yemekten kaçının.

TAM TAHILLAR

Kabızlık, hipotiroidizmin yaygın bir belirtisidir. Tahıl, ekmek, makarna ve pirinç gibi tam tahıllı gıdalar, lifin yanı sıra bağırsak düzenine yardımcı olabilecek besin maddeleri açısından da yüksektir. Hipotiroidizmi olan bazı insanlar tam tahıllardan tamamen kaçınmayı seçer, ancak onları ölçülü olarak tüketebilirsiniz.

TAZE MEYVE VE SEBZE

Hipotiroidizmin erken bir belirtisi kilo alımıdır. Taze ürünler gibi düşük kalorili, yüksek yoğunluklu yiyecekler, her başarılı kilo verme programının temel taşıdır. Mümkünse her öğüne taze meyve veya sebze ekleyin. Yaban mersini, kiraz, tatlı patates ve yeşil biber gibi belirli gıdalar da antioksidanlar, yani kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen besinler açısından zengindir.

SÜT ÜRÜNLERİ

D vitamini takviyelerinin otoimmün tiroiditi olan kişilerde tiroid antikorlarının yanı sıra hipotiroidizmi olan kişilerde TSH düzeylerini iyileştirdiğini bulan bir araştırmaya göre, D vitamini tiroid düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Güçlendirilmiş süt sadece D vitami

BAKLAGİLLER

Ucuz ve çok yönlü bir gıda olan fasulye, sürekli enerji için harika bir kaynaktır. Hipotiroidizm belirtilerinden biri de yorgunluktur. Fasulye protein, antioksidanlar, kompleks karbonhidratlar ve bir sürü vitamin ve mineral içerir. Ayrıca, hipotiroidizmin yaygın bir yan etkisi olan kabızlık çekiyorsanız faydalı olabilecek lif bakımından da yüksektir.

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