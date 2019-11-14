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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

14 Kasım 2019 Perşembe 17:48
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından Cumartesi saat  10.00’a kadar olan süre için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara  (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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