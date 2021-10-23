Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda kış mevsiminin gelmesiyle görülebilen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi hastalıklara karşı insan vücudunu koruyan bağışıklık sisteminden ve besinlerle olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Bağışıklık sistemi, doğru besinler tercih edildiği takdirde güçlenebilmekte, böylece bizleri hastalıklara karşı koruyabilmektedir.

Peki, hangi besinlerin tüketilmesi doğrultusunda bağışıklık sistemine destek sağlayabiliriz?

1.Turunçgiller gibi C vitamininden zengin besinler

2.Kalsiyum ve protein içeren süt ürünleri

3.Havuç, ıspanak, brokoli gibi A vitamininden zengin besinler

4.Yeşil yapraklı sebzeler gibi demir ve E vitamini bakımından zengin besinler

5.Sarımsak

6.Zencefil

7.Zerdeçal

8.Yeşil çay

9.Omega-3 değeri yüksek besinler (Örneğin; deniz ürünleri)

10.Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler

11.Bakliyatlar

12.Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar

Besin tüketimiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek adına;

1.Yeterli ve düzenli uyumalı

2.Egzersiz yapılmalı

3.Bol bol su tüketilmeli

4.Stresden uzak durulmalı

5.İdeal kiloda olmalı

6.Alkol ve sigara tüketiminden kaçınılmalı

7.Şeker içeren besinlerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

8.Yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekmektedir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.