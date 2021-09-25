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Mevsim geçişlerinde kas ve eklem ağrılarımız neden artar?

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel'in bugünkü köşe yazısı...

25 Eylül 2021 Cumartesi 09:20
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Mevsim geçişlerinde kas ve eklem ağrılarımız neden artar?
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Mevsimlerin değişmesi grip,nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının yanı sıra en önemli rahatsızlıklarımızdan biri olan kas ve eklem ağrılarını da beraberinde getiriyor.

Kas ağrılarının mevsim geçişlerinde şiddetlenmesinin temel sebebi insan sağlığının tamamen denge üzerinde kurulmasıdır. Vücut, aylardır alıştığı dış koşullar değişmeye başlayınca bazı tepkiler verir, dengeyi bozan her değişimi potansiyel bir tehdit olarak görür.

Genel olarak boyun ağrısı, bel ağrısı ve yaygın olan küçük eklem ağrılarını, bu mevsim geçişlerinde çok sık görmekteyiz. En sık miyalji dediğimiz kas ağrıları karşımıza çıkmaktadır.

Kas-iskelet sistemine ait mevsimsel geçiş ağrıları, daha çok kişinin ağrıyı farklı hissetmesine bağlı olarak gelişir. Atmosferik değişiklikler; dokunun hassasiyetinin artması, ağrı reseptörlerinin kolay uyarılması, hormonal ve psikolojik duyarlılık neticesinde kişinin ağrıyı daha fazla hissetmesine neden olur. Dolayısıyla yeni başlayan bir romatizmal hastalıktan ziyade, dengesi kaybolmuş vücudun ağrıyı daha kolay hissetmesi durumundan bahsedilebilir.

Sabah uyanınca nispeten sıcak yataktan kalkan kişide veya sıcak duştan sonra dışarı çıkınca anlık ısı düşmesi, kaslarda basit ağrı, kramp ve spazma yol açar. Anlık ısı düşmesi kas içerisindeki kan akımını azaltıp, ağrı ve hareket kısıtlılığı yapar. Yine aynı şekilde rüzgara maruz kalma esnasında, rüzgar derinin ısısını düşürerek kas ağrılarını meydana getirir.

Mevsim geçişlerinden olumsuz yönde etkilenmemek için sağlam kas-iskelet sistemine sahip olabilmek adına, düzenli egzersiz yapılmalı. Yeterli sıvı tüketimi, mevsim meyvelerinden yenmesi, aşırı soğuk, sıcak ve nemden uzak durulması alınabilecek temel önlemler arasında yer alır. İdeal kiloda olmak da faydalı olacaktır.

Diğer yandan kişi giyimine dikkat etmeli, günlük hava değişimlerini takip ederek uygun kıyafetler ve aksesuarlar kullanmalı. Bu ağrıların tedavisi genelde ilaçlarla kısa sürede giderilir, nadiren kısa süreli istirahatler gerekebilir.

Sağlıklı günler dilerim…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel

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