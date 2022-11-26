Grip denilince akla üst solunum yolu enfeksiyonu geliyor. Genellikle ateş, bulantı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini gösteren grip, kış aylarının en yaygın hastalıklarından birisidir.

Peki midenizin de grip olabileceğini düşündünüz mü...

Mide gribi, mide-bağırsak enfeksiyonu ile ortaya çıkan bir çeşit viral enfeksiyondur. Bağırsak ve mideyi etkileyen enfeksiyon, ishal ve karın ağrısıyla görülür.

Bulaşıcılığı yüksek olan mide gribi nedir, belirtileri nelerdir, mide gribine ne iyi gelir ve nasıl geçer gibi soruların yanıtı haberimizde...

Mide gribi nedir, belirtileri nelerdir?

Mide üşütmesi veya mide gribi olarak bilinen ‘viral gastroenterit’ sulu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşle ortaya çıkan mide-bağırsak enfeksiyonudur.

Soğuğa maruz kalınması durumunda görülme ihtimali yüksektir.

En yaygın belirtileri şunlardır;

İshal,

Ateş,

Kusma,

Karın ağrıları ve kramplar,

Halsizlik,

Midede gaz ve sancı

Mide gribi nasıl geçer?

Mide gribinin sebebiyet verdiği mide ağrılarına yönelik ağrı kesici ilaçlar alınabilir. Ayrıca mideyi sıcak tutmak ve soğuktan korumakta yine semptomların azalması için önemli bir ayrıntı tedavi şeklidir. Bol bol da sıvı tüketerek mide gribinin etkilerini vücuttan hızlıca uzaklaştırabilirsiniz.

Mide gribinin doğal ilaçları da bulunmaktadır. İlk bilinen doğal ilacı ise nane limondur. Nane limon mide gribine karşı oldukça iyi gelen bir sıvıdır.