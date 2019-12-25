Mide ve kalın bağırsak kanserine karşı tüyolar

Sindirim sistemi kanserleriyle ilgili her türlü bilimsel gelişmenin ele alındığı, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin Türk ve yabancı uzmanlar tarafından tartışıldığı 9'uncu Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı (IGICC 2019) İstanbul'da yapıldı. UICC-Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün desteklediği; Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Onkoloji Araştırmaları Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen konferansta sindirim sistemi kanserleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

DEMİR EKSİKLİĞİ UYARISI

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, ülkemizde en sık kalın bağırsak kanserinin görüldüğünü belirterek; “Bu kanseri mide kanseri izlemektedir. Normalde sağlıklı beslenmeyle korunma olanağı olan bu kanser, maalesef ülkemizde hâlâ önemli, önde gelen bir kanser olmaya devam etmekte ve hastalar doktora geç başvurmaktadır. Özellikle erişkin yaşta demir eksikliği anemisi olan kişiler bu konuda araştırılmalıdır. Özellikle 50 yaş sonrası mümkünse her birey mutlaka tarama kolonoskopisi yaptırmalıdır” dedi.

ERKEN YAKALANIRSA…

Toplantıda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk da şu açıklamayı yaptı: “Kalın bağırsak kanseri dediğimiz zaman erken mi ya da geç mi yakalandı? Bu önemli. Erken evre yakalanmış kanser türünde tedavi başarısı yüzde 90'lara çıkıyor. Mide kanserini de erken yakalamak önemli. Cerrahi de önemli ama hastalığın durumuna göre kemoterapi, radyoterapi devreye giriyor.”

NASIL BESLENİLMELİ?

Kanserle mücadelede beslenme ve fiziksel aktiviteye dikkat çeken Prof. Dr. Kutluk, şu tavsiyelerde bulundu: “Şişmanlarda kalın bağırsak kanseri daha çok görülüyor. Dolayısıyla kilonun kontrol edilmesi ve gıda tercihinde kaloriden kaçınılması gerekiyor. Patates kızartmasında tuz ve yağa dikkat edilmeli. Yasak yok ama bu tür gıdaları kontrollü tüketmek gerekiyor. Tuzu kontrol ederseniz yani günde 5 grama düşürürseniz mide kanseri sıklığı düşüyor. Lifli gıdalar ve tahıllar tüketilirse kalın bağırsak kanseri sıklığı azalıyor. Bu sadece lifli gıda yiyin başka bir gıda yemeyin anlamına gelmiyor. Bunları söylerken pişirme şekilleri de önemli… En doğrusu tencere yemekleri. Kızartma, ateşte pişirme ya da mangal yapma sağlıklı pişirme yöntemleri değil.”

Günde 10 bin adım atın

Prof. Dr. Kutluk, egzersizin önemine de şöyle değindi: “Bir taraftan beslenme kurallarına uyarken diğer taraftan günde 10 bin adım atın. Bu durum sindirim sistemi kanserlerinde ciddi oranda korunma sağlıyor. Adımlarınızı telefon ya da diğer cihazlarla sayabilirsiniz. Haftanın 5 günü orta şiddette yürüyüş yapılması gerekiyor. Beslenmeye ve fiziksel aktiviteye dikkat edildiği zaman sindirim sistemi kanserlerinde ciddi oranda korunma mümkün oluyor.”