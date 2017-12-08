Mideniz neden duygularınıza karşı bu kadar hassas?

Bazen duygu durumunuzdaki en ufak bir değişmeyi bile midenizde hissediyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz.

Beden ile zihin arasındaki anlamlı bağlantı keşfedileli çok uzun zaman oldu. Zihninizde olan her şey, doğal olarak bedeninizi de etkiliyor. Belki de bir neden bulamadığınız mide ve bağırsak problemlerinizin nedeni, bağırsağınızın strese ve duygusal durumunuza tepki göstermesidir. Peki, ne yapmak lazım? Mesela bunu yok saymak yerine, değiştirmeye çalışabilirsiniz.

İşte bu rahatsızlığı azaltmak ve temel sorunları gidermek için (elbette doktorunuzu ziyaret ettikten sonra) uygulayabileceğiniz 5 anlamlı tüyo...

Yeterince dinlenin

Yeteri kadar uyumuyorsanız, bu durumdan ruh haliniz ve bedeniniz doğal olarak etkilenecektir. Yetişkinlerin en az 7 saat gece uykusu uyumaları tavsiye edilir. Eğer siz de midenizin çok hassas olduğunu düşünüyorsanız, yeterince dinlenip dinlenmediğinizi göz önünde bulundurun. Ardından iyi bir gece uykusu planlayın ve midenizin daha iyi olup olmadığını değerlendirin.

Yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Gerçekten doğru gıdaları mı tüketiyorsunuz? Beslenme düzeninizle ilgili elbette öncelikli olarak doktorunuza danışmalısınız. Eğer çok meşgul olduğunuz için vücudunuzu beslemeyi unutuyorsanız, vücudunuz "hayatta kalma" moduna geçecek ve kapanacaktır. Bunun da bedeninize bir maliyeti olacaktır. Ayrıca doktorunuza kullandığınız ilaçlardan mutlaka bahsedin. İlaçların mide ve bağırsak üzerinde bazı yan etkileri olabilir.

Hareket edin

Tüm gün bir sandalyenin üzerinde oturmak, sindirim sistemimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden mide ve bağırsak problemi yaşıyorsanız, öğle aralarında yürüyüş yapmayı deneyebilirsiniz. Birçok insan sadece yoga yaparak bile sindirim sisteminde iyileşme yaşadığını belirtmektedir.

Sakinleştirici bir etkinlik planı yapın

Her şeyi bir kenara atıp sakinleşecek vakit bulamıyorsanız bile, sizi rahatlatmak için günde on beş dakika ayırmanız yeterli olacaktır. Bu 15 dakikada sizi sakinleştiren bir şeyler yapın; en sevdiğiniz şarkıyı dinleyin; esneyin ya da boyama yapın. Emin olun bu kısacık zaman dilimi, vücudunuzdaki tüm sistemler üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir.

Yaşamınızdaki stres faktörlerini belirleyin

Dayanılmaz bir iş yoğunluğu ve sizi çevreleyen sağlıksız ilişkiler! Yaşamınızdaki stres faktörlerini belirleyin ve bunları nasıl dengeleyebileceğinizi düşünün. Önceliklerinizi gözden geçirin ve buna göre bir yol çizin. Hayatınızı daha sağlıklı bir düzene kavuşturmak için bir uzmandan yardım almak da, mide ve bağırsak problemleriniz konusunda size destek olabilir.

Zihninizi sadece yapılacaklar listesindeki ögeleri kontrol etmesi için, içeri dönüp bedeninizi dinlemek için de kullanın. Çünkü onun, size anlatacak bir hikayesi olabilir!