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Mideyi rahatsız eden yiyecekleri tespit eden cihaz geliştirildi

Hassas bağırsak sendromu milyonlarca insanın problemi durumunda. Girişimciler yeni bir cihaz geliştirdi. Nefesteki hidrojen seviyesini ölçen cihaz hangi yiyeceğin vücudunuza iyi gelmediğini tespit etmeye yarıyor. Hidrojen normal şartlarda vücutta üretilmiyor. Problemli sindirim süreçlerinde bu gaz ortaya çıkıyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
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Mideyi rahatsız eden yiyecekleri tespit eden cihaz geliştirildi
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Hazım problem, mide krampları ve kabızlık gibi problemler hassas bağırsak sendromunun göstergeleri. Dünya üzerinde her 10 kişiden birinde hassas bağırsak sendromu görüşdüğü tahmin ediliyor.

Bunun bir tedavisi yok ancak diyetle kontrol altına alınabilir. Bu ise oldukça zorlu bir süreç çünkü herkesin bünyesini farklı bir yiyecek tetikleyebilir.

Bir dizi test de gerektiren bu problemin maliyeti de yüksek. Avrupa'da yer alan altı ülkede yapılan bir çalışma hassas bağırsakların sağlık sistemine maliyeti 1100 dolara yakın. Bu miktar hasta başına düşen yıllık maliyeti oluşturuyor.

İki mühendis bu soruna çözüm olabilecek bir cihaz geliştirdi ve satışa sundu. Fiyat etiketi 190 dolarla - 260 dolar arasındaki cihaz nefesten kontrol yapıyor.

Mühendislerin açıklamasına göre insan vücudu normal şartlarda hidrojen üretmiyor. Eğer sindirim esnasında bir problem yaşanırsa ortaya hidrojen gazı çıkıyor.

Tıpkı alkolmetre gibi çalışan cihaz da üflediğiniz zaman size nefesinizdeki hidrojen seviyesini söylüyor. Böylece yediğiniz öğünde size dokunan bir şey var mı sorusunun cevabı ortaya çıkıyor.

Hassas bağırsak sendromunun idaresi için geliştirilen başka cihazlar da bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında 2 milyar dolar büyüklüğündeki piyasanın 2028'de 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

FoodMarble adındaki cihazın şimdiye kadar 25 binden fazla satış yaptığı öne sürüldü.

Son Güncelleme: 03.11.2021 13:16
Anahtar Kelimeler:
MideCihaz
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