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Migren ile Beslenmenin İlişkisi

Uzman Diyetisyen Aliye Özören yazdı...

11 Eylül 2021 Cumartesi 09:31
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Migren ile Beslenmenin İlişkisi

Sevgili okurlar, merhaba.
Bugün sizlere yaşam kalitesini düşüren, çoğunlukla ataklar halinde gelişip şiddetli bir şekilde baş ağrısına neden olan ve nörolojik bir hastalık olan migrenden bahsedeceğim. Migren atakları, genel olarak 4 ile 72’i saate kadar sürebilmektedir. Bu atakların oluşmasını sağlayan da pek çok faktör vardır. Bunlar; stres, hormonal değişiklikler, düzensiz uyku düzeni, iklim değişiklikleri, kişisel alışkanlıklar ve diyet faktörleridir.
Son yıllarda migrenin görülme sıklığı artmasıyla beraber migreni tetikleyen faktörlerin rolü ve özellikle tetikleyici besinler daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. 
Çünkü bazı besinler, beyindeki kan damarlarının daralmasına ve gevşemesine neden olarak baş ağrısı oluşturabilmektedir. Bu besinlerin kısıtlanması doğrultusunda da baş ağrılarının azalabileceği gözlenmiştir. 
Bu bağlamda migren ataklarını tetikleyebilecek besinlerden bazılarından aşağıda kısaca bahsettim.
Maya
Peynir
Çikolata
Konserve besinler
Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe)
Salam, sosis, pastırma, sucuk gibi şarküteri ürünler
Deniz ürünleri (kalamar, karides, midye)
Turunçgiller (portakal, mandalina, vb.)
Yağlı ve kızarmış yiyecekler
Kafeinli içecekler (çay, kahve, kola, vb.)
Alkollü içecekler (bira, şarap, viski, vb.)
Aspartam içeren tatlandırıcı ve aspartam içeren light ürünler
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak migren atakları ile baş edebilmeniz ve ataklara karşı kendinizi koruyabilmeniz adına hangi faktörlerin sizde olumsuz anlamda etki bıraktığını bilmeniz büyük önem taşımaktadır. Bu nedenden dolayı atak geçirdiğiniz esnada kendinizi, ortamınızı ve neler yiyip içtiğinizi iyice sorgulamalısınız. 
Migrenle baş edebilmek ve kontrol altına alabilmek için birkaç öneri;
Öğün atlamak veya uzun süreli açlık kan şekerini düşürdüğü için baş ağrısı yaratabilir. Bu nedenden dolayı migren hastaları öğün atlamamaya özen göstermeli.
Uyku düzeninizi düzenlemeyi ihmal etmeyin. İmkânınız var ise günde 7-8 saat uyuyun.
Günde 2-2.5 litre sıvı tüketmeyi unutmayın.
Günde 30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın.
Sigara ve alkolden kaçının.
Kafein tüketiminizi azaltın.
Görmüş olduğunuz gibi kendinizi tanımanız ve beslenme şekliniz ile hayat tarzınızı düzene soktuğunuz takdirde migrenle baş edebilir ve ağrı gelişimini önleyebilirsiniz. Ancak her migren hastasında yukarıda bahsetmiş olduğum besinler atakları tetikleyecek diye bir durum söz konusu değildir. Bu nedenden dolayı migren rahatsızlığınız varsa mutlaka bir uzman tarafından beslenmenizi ve tedavinizi şekillendirmeniz önerilmektedir. 
Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.
Sağlıkla kalın.

Son Güncelleme: 11.09.2021 09:33
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Aliye Özören
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