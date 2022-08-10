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Migreni olanlara uyarı!

Migren ağrılarını tetikleyen besinleri sizler için derledik.Farkında olmadan yediğiniz bu besinler kabusunuz olmasın..

10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:48
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Migreni olanlara uyarı!
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Migren bir çoğumuzun ortak çilesi olarak biliniyor.Genellikle sinir,stres ve yorgunluktan dolayı yaşanan migren ağrıları gününüzün kötü geçmesini sağlayarak sizi kötü etkilemektedir.

Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler migren ağrılarınızı tetikleyebilir.Sizler içim migren ağrılarını tetikleyen besinleri derledik.

Dayanılmaz ağrılara sebep olan migren ağrılarını azaltmak için yediğiniz şeylere dikkat etmeniz tavsiye edilir.

Kafein

Günlük hayatınızda çok fazla kafein alıyorsanız ve bunu bir süre sonra azaltmaya başlarsanız bu migren ağrılarınızın artmasına sebep olacaktır.Bu yüzden fazla kafein tüketiminden kaçınmalısınız.

Çikolata

Amerikalı bir vakıfa göre çikolata migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında yer alıyor.Çikolata içinde bulundurduğu kafein ve beta-feniletilamin ile baş ağrısını artırmaktadır.

Dondurulmuş besinler

Dondurulmuş gıdalar ve dondurma tarzı ürünler baş ağrısını tetiklemektedir.Eğer bu yiyecekleri hızlı şekilde tüketirseniz migren ağrılarınızı artırabilir ve tetikleyebilirsiniz.

Tuzlu yiyecekler

Tuzlu yiyecekler bazı kişilerde migren ağrılarının oluşmasında etkili olmaktadır.Bu fazla miktarda sodyum tüketmekten dolayı kan basıncının artmasına sebep olacağından migren ağrılarını tetiklemektedir.

Sakatat ürünleri

Bazı sakatat türlerinin migreni tetiklediği biliniyor.Migreni olanların beyin, karaciğer, böbrek ve işkembe gibi sakatatlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
MigrenSağlık
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