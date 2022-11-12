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Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

Felç geçirmenin altında yatan birkaç neden olabilir. Yüksek tansiyon, felç için en büyük risk faktörüdür. Ancak yüksek kan şekeri seviyeleri de büyük bir risk oluşturur. Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler de felç riski oluşturabilir. Bir milyondan fazla insanı inceleyen yeni araştırma, şeker veya diğer tatlandırıcılarla tatlandırılmış kan şekeri seviyesini önemli ölçüde artırabilen içeceklerin felç geçirme olasılığını artırdığına dair şaşırtıcı kanıtlar buldu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 21:56
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Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor



Felç, beyne giden kan akışının atardamarlardaki tıkanıklıklarda yüzünden oluşur. Beyin, hareket ve düşünceden sorumlu alanlar da dahil olmak üzere oksijensiz kalır. Felcin vücutta oluşturduğu hasarlardan biri, yüzün bir tarafının aşağı sarkması sayılabilir. Yüksek kan şekeri, tıkanma olasılığını artırabilir. 1,5 milyon kişinin katıldığı dev çalışmada milyonların tükettiği içeceğin felç riskini artırdığı bulundu.

FELÇ GEÇİRME RİSKİNİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR

Amerikan İnme Derneği şöyle açıklıyor: "Zamanla aşırı kan şekeri, kan damarlarında yağ birikintilerinin veya pıhtıların artmasına neden olabilir. Bu pıhtılar beyindeki veya boyundaki kan damarlarını daraltabilir veya tıkayabilir, kan akışını kesebilir, oksijenin beyne gitmesini engelleyebilir ve felce neden olabilir."

Clinical Nutrition ESPEN'de yayınlanan çalışma, "şekerle tatlandırılmış içeceklerin [SSB]" felç geçirme riskini yüzde 10 artırdığını buldu.

Çok fazla şekerli içecek içen insanlar arasında daha yüksek felç insidansı tespit etmenin yanı sıra, insanların bir dizi başka hastalığa sahip olma ihtimalinin de yüksek olduğu ortaya çıkardı.

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