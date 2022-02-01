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MIT'den bilim insanları Covid-19'a karşı mRNA aşısı hapı geliştirdi: Dünyada ilk

Corona virüsün Omicron varyantının vakaları Türkiye de dahil olmak üzere pekçok ülkede artış gösteriyor. Pandeminin sona ermesi için ise aşılar hayati bir önem taşıyor. ABD'de yer alan MIT'den bilim insanları, iğne korkusu nedeniyle aşı yaptıramayan insanlar için bir Covid-19 aşısı hapı geliştirdi. Pfizer/BioNTech aşının arkasındaki haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanan uzmanlar, insan deneylerine yakında başlayacaklarını duyurdu.

01 Şubat 2022 Salı 14:51
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MIT'den bilim insanları Covid-19'a karşı mRNA aşısı hapı geliştirdi: Dünyada ilk
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AŞI OLMAYANLARIN YÜZDE 10'U İĞNE KORKUSU YAŞIYOR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanlarının bildirdiğine göre, Covid-19'a karşı aşılanmamış insanların yüzde 10’u iğne korkusu nedeniyle aşı olmuyor. 

Şimdi MIT’den araştırmacılar, aşıların sindirilebilir bir hap yoluyla verilmesi için alternatif bir yol sağlamaya bir adım daha yaklaştı. Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından Covid-19  aşılarında kullanılan teknoloji olan mRNA yöntemini kullanarak yaban mersini boyutunda bir tablet aşı geliştirdiler.

Daha önce, mRNA bazlı ilaçlar, insan sindirim sisteminin asidik yapısı nedeniyle ağızdan uygulanamıyordu. Ancak uzmanlar yeni hapın sindirim sisteminin geri kalanını atlayarak içeriğini doğrudan midenin iç kısmına boşaltabileceğini umuyor. 

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Araştırma ekibi. hapın Covid-19 aşılarına benzer bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için kullanılıp kullanılamayacağını insanlar üzerinde test etmeyi planladıklarını duyurdu.

Bununla birlikte araştırmacılar, Matter adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında 150 mikrogram mRNA (Pfizer/BioNTech aşısında mRNA miktarının beş katı) içeren hapı domuzlara başarılı bir şekilde verdi.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Giovanni Traverso, oral bir ilaç yoluyla mRNA'yı korumanın bir yolunun geliştirilmesinin, mide ülseri gibi diğer sağlık sorunları içinde yeni tedavi yollarının kapılarını açtığını söyledi.

Traverso, “"Nükleik asitler, özellikle RNA,sindirim sisteminde bozulmaya karşı son derece hassas olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek, oral yoldan potansiyel aşılama da dahil olmak üzere terapiye yönelik birden fazla yaklaşımın yolunu açıyor” diye konuştu.

YÜKSEK BİR KUBBE İÇERECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

Diğer taraftan, hapın bir Afrika kaplumbağası türü olan leopar kaplumbağasının, ters çevrildiğinde kendini düzeltebilen kabuk şeklinden esinlenerek yüksek bir kubbe biçimden şekillendirildiği aktarıldı. Araştırmacılar, bu şeklin hapın içeriğini her zaman mide zarına enjekte etmesini sağladığını söyledi. 

Ayrıca araştırmacılar mRNA'yı mide astarından geçtikten ve hücrelere iletilirken bozulmaya karşı daha fazla korumak için yeni bir kaplama da geliştirdiler.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Ameya Kirtane, poli(beta-amino esterler) adı verilen bu malzemenin, gerekli mRNA dozunu vermek için gereken toplam ilaç miktarını azalttığını belirtti.

Domuzlar üzerinde yapılan testte, bilim insanları her bir hayvana,  hücrelerinin antikor üretmesini sağlamak üzere tasarlanmış 50 mikrogram mRNA içeren üç hap verdi. Ekip daha sonra mRNA'nın emilip emilmediğini görmek için domuzları analiz etti.

AŞI OLARAK KULLANILMASI İÇİN YETERLİ BULGUYA ULAŞILDI

Ardından araştırmacılar, proteinin domuzların  mide hücrelerinde üretildiğini, ancak diğer organlarda üretilmediğini buldular . Ancak çalışmanın bir diğer yazarı olan Dr. Alex Abramson, hapın oral aşı olarak kullanılması açısından bunun yeterli olabileceğini söyledi.

Abramson, “Gastrointestinal sistemde birçok bağışıklık hücresi vardır ve gastrointestinal sistemin bağışıklık sistemini uyarmak, bir bağışıklık tepkisi yaratmanın bilinen bir yoludur" dedi.

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