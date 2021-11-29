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Moderna, Omicron aşısı için tarih verdi

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 2022'nin başlarına kadar corona virüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Moderna’nın hali hazırda Covid-19’a karşı geliştirdiği, Pfizer/BioNTech’inkine benzer bir mRNA aşısı bulunuyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:52
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Moderna, Omicron aşısı için tarih verdi
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Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton,  BBC'nin "Andrew Marr Show" adlı programında Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

DR. FAUCİ: ABD'YE ÇOKTAN VARMIŞ OLABİLİR

Bununla birlikte, bilim insanları ve politikacılar, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının dünyaya kolayca yayılabileceği konusunda uyardı. ABD'de Başkan Joe Biden’ın danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron’un muhtemelen ABD’ye çoktan varmış olabileceği konusunda uyardı. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron'u en tehditkar corona virüs varyantlarına tanımlamak için kullanılan "endişe verici varyant" olarak etiketledi. Dünyada tüm yaz boyunca yükselen Delta ı bu tanımlamaya en son giren varyantı. Ancak, uzmanlar Omicron’un Delta’dan onlarca kat daha fazla mutasyona sahip olduğunu vurguladı. 

Öte yandan, henüz mevcut Covid-19 aşılarının varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değil. Omicron,  Covid-19’un aşısının ardından vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek 30’dan fazla mutasyona sahip. Bu mutasyonların, varyantın aşılanmış insanlar arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
OmicronModerna
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