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MRNA kanser aşısı umut oldu!

Koronavirüs pandemisi döneminde geliştirilen ve tüm dünyada tedavi sürecinde yayın olarak kullanılan MRNA teknolojisi şimdi de kanser için umut oldu. Çalışmalarda faz-3 aşamasına geçilen MRNA'lı aşılar bundan böyle kanser tedavisinde kullanılacak. Üstelik aşının Türkiye'de uygulanacağı tarih de belli. İşte kanser tedavisinde yeni bir dönemi başlatacak olan MRNA'lı aşılarla ilgili tüm detaylar...

16 Aralık 2022 Cuma 10:46
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MRNA kanser aşısı umut oldu!



Kanser tedavisinde aşı dönemi başlıyor. Uzun yıllardır devam eden ve artık kesinleşen bilimsel çalışmaların sonucunda, koronavirüse karşı geliştirilen MRNA'lı aşılar kanser tedavisinde umut oldu. Amerikalı biyoteknoloji şirketi, MRNA geneteik materyalini kullanarak kanser aşısı oluşturduğunu açıkladı. MRNA'lı kanser aşısının kullanıldığı çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresindeki 157 kişi katıldı. Birçok hastada aşı, tümörü sıfırladı.

PROF. DR. DEMİRAY: "10 KAT DAHA İYİ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray yaptığı açıklamada "Kişiye özel kanser tedavisi yaptığınızda sonuçlar yaklaşık 10 kat daha iyi. Bakın yüzde 10-20 değil, tam 10 kat. MRNA sürekli kanserli hücrenin yapısını bozup protein üretiyor ve bağışıklık sistemi onu yakalıyor. Bapışıklık sistemi direkt gidip tümöre saldırıyor. Herkese aynı kemoterapi dönemi bitti. Tedavi kişiye özeldir. Aşı da kişiye özeldir." diye konuştu.

TÜM KANSER HASTALARINDA UYGULANACAK

MRNA ile kanser tedavisinda faz-3 çalışmalarına başlanırken, birkaç yıl içinde aşı, tüm kanser hastalarında uygulanacağı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANACAK?

"Faz-3 çalışmaları bittikten sonra önce Amerika'da kurulacaktır. Avrupa'yla eş zamanlı olarak belki Türkiye'de de kurulacaktır. Ülkemiz için 2026-2027'de bu işlere başlayacağımızı düşünüyorum"" diyen Prof. Dr. Demiray, diyabet hastalarını örnek göstererek "Diyabet hastası nasıl günde 3-4 kez kendisine aşı yapıyorsa bunun aynısını kanser hücresinde ve 3 ayda, 6 ayda bir yaptırdığınızı düşünün" diye konuştu.

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UĞUR ŞAHİN-ÖZLEM TÜRECİ ÇİFTİ DE KANSER TEDAVİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Kovid-19'a karşı geliştirdikleri MRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti de başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere, çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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KanserAşıKanser AşısıMRNA Kanser Aşısı
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