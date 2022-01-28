mRNA teknolojisini kullanan HIV aşısı testleri başladı

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi (IAVI), mRNA teknolojisi ile geliştirilen HIV aşısının insanlarda test edilmeye başladığını açıkladı.

Aşı denemesi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV negatif olan 56 sağlıklı yetişkin arasında gerçekleştirildi.

Her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yaklaşık 40 yıldır bilim insanları tarafından tedavisi üzerine çalışılan HIV ile ilgili daha önce bir aşı geliştirilememişti.

Corona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşının ardından, HIV ile mücadelede de söz konusu teknoloji ile geliştirilen aşı, HIV’e karşı çözümün kapısını aralamıştı.

Test edilmeye başlanan aşının ise, günümüzde dolaşan birçok HIV varyantına karşı etkili olabilen "geniş olarak nötralize edici antikorlar" veya bnAb'ler olarak adlandırılan bir tür antikor üretimini teşvik ettiği aktarıldı.

Aşı içerdiği mRNA teknolojisi sebebiyle, bağışıklık sisteminin bir parçası olan B lenfositlerine bu antikorları üretmeyi öğretmesi üzerine programlanıyor.

Gerçekleştirilen yeni aşı denemesinde ise, katılımcılara bir immünojen (Bağışıklık tepkisini tetikleyebilen bir madde) ve daha sonra bir destekleyici immünojen enjekte ediliyor.

Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi (IAVI), yaptıkları açıklamada, "bnAbs'nin uyarılması, yaygın olarak HIV aşısının bir hedefi olarak kabul edilir ve bu süreç ilk adımdır" ifadelerini kullandı.

Denemelerin gerçekleştirildiği dört bölgeden birinde baş araştırmacı olan David Diemert, "Bağışıklık sistemini bu yolda yönlendirmek için daha fazla immünojene ihtiyaç duyulacak, ancak bu birincil güçlendirici kombinasyon, nihai bir HIV bağışıklama rejiminin ilk kilit unsuru olabilir" dedi.

Bu denemede kullanılan immünojenler, Bill & Melinda Gates Vakfı, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ve Moderna'nın desteğiyle IAVI ve Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Moderna-IAVI açıklamasında, "mRNA aşılarının üretilebildiği hız göz önüne alındığında, bu platform aşı tasarımı ve testine daha çevik ve duyarlı bir yaklaşım sunuyor" dedi.

IAVI CEO'su Mark Feinberg ise, "Bir HIV aşısı arayışı uzun ve zorluydu. İmmünojenler ve platformlar açısından yeni araçlara sahip olmak, acilen ihtiyaç duyulan, etkili bir HIV aşısına doğru hızlı ilerleme kaydetmenin anahtarı olabilir" şeklinde konuştu.